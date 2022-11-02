Два полковника ФТС могут стать фигурантами дела о контрабанде наркотиков

Два высокопоставленных сотрудника Федеральной таможенной службы (ФТС) могут стать фигурантами уголовного дела о злоупотреблении служебными полномочиями, узнали «Известия».

«В марте 2021 года на территории России действовала международная организованная группа, которая занималась контрабандными поставками героина из Ирана в страны Евросоюза. Судя по всему, транзит осуществлялся при тесном взаимодействии с сотрудниками ФТС. Один из наркокурьеров в ходе расследования уголовного дела дал на них показания, затем был проведен оперативный эксперимент, который дополнил его слова объективной информацией», — рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах.

Курьер сообщил, что перевел на подконтрольные сотрудникам ФТС счета $2,75 тыс. за посредничество в контрабанде героина.

В мае 2021 года отдел дознания Московской областной таможни возбудил уголовное дело в отношении четырех иностранцев за контрабанду наркотиков. Два представителя ФТС проходят по нему в качестве свидетелей.

Однако в июне 2022 года в деле появилось новое вещественное доказательство — телефон наркокурьера с перепиской.

После этого в отношении сотрудников ФТС была проведена проверка в порядке статей 144 и 145 УПК РФ (они предусматривают механизм рассмотрения органами предварительного расследования сообщений о преступлениях). Результатом проверки может стать возбуждение нового уголовного дела.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дурьная история: сотрудников ФТС проверяют на причастность к транзиту героина