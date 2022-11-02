Реклама
Прямой эфир
Мир
Японская береговая охрана сообщила о запуске неопознанной ракеты КНДР
Мир
МИД РФ заявил о способности ЕС бороться только за безнаказанность США
Мир
В ФРГ назвали Зеленского «маленьким Наполеоном–2022» из-за его бескомпромиссности
Мир
В ООН спрогнозировали возобновление движения судов с зерном 3 ноября
Мир
Британская юрфирма подаст иск против «группы Вагнера»
Туризм
Премьер-министр Греции заявил об отсутствии российских туристов в стране этим летом
Мир
Байден назвал обрушившийся ранее на Флориду ураган «Иваном»
Спорт
Отстраненного от игр за французскую сборную Эртеля встретили аплодисментами
Наука
На МКС начался эксперимент по созданию материалов из лунного грунта
Мир
Болсонару после выборов президента Бразилии воздержался от комментариев
Армия
Военные РФ продвинулись вперед практически по всей линии соприкосновения в ДНР
Армия
Командир взвода обеспечения мастерски вывел грузовик с боеприпасами из-под обстрела боевиков

Два полковника ФТС могут стать фигурантами дела о контрабанде наркотиков

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два высокопоставленных сотрудника Федеральной таможенной службы (ФТС) могут стать фигурантами уголовного дела о злоупотреблении служебными полномочиями, узнали «Известия».

Ветер северный: откуда берутся наркотики на Чукотке и Ямале
Запрещенные вещества всё чаще попадают в труднодоступные регионы России

«В марте 2021 года на территории России действовала международная организованная группа, которая занималась контрабандными поставками героина из Ирана в страны Евросоюза. Судя по всему, транзит осуществлялся при тесном взаимодействии с сотрудниками ФТС. Один из наркокурьеров в ходе расследования уголовного дела дал на них показания, затем был проведен оперативный эксперимент, который дополнил его слова объективной информацией», — рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах.

Курьер сообщил, что перевел на подконтрольные сотрудникам ФТС счета $2,75 тыс. за посредничество в контрабанде героина.

В мае 2021 года отдел дознания Московской областной таможни возбудил уголовное дело в отношении четырех иностранцев за контрабанду наркотиков. Два представителя ФТС проходят по нему в качестве свидетелей.

Однако в июне 2022 года в деле появилось новое вещественное доказательство — телефон наркокурьера с перепиской.

После этого в отношении сотрудников ФТС была проведена проверка в порядке статей 144 и 145 УПК РФ (они предусматривают механизм рассмотрения органами предварительного расследования сообщений о преступлениях). Результатом проверки может стать возбуждение нового уголовного дела.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дурьная история: сотрудников ФТС проверяют на причастность к транзиту героина

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022