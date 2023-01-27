Двое детей погибли при пожаре в Иркутской области

Два ребенка погибли в результате пожара в двухквартирном жилом доме в Иркутской области. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Пожар произошел в деревне Сорты в Заларинском районе днем 27 января. По данным следственного комитета, родители вышли в магазин, пятилетняя девочка и трехлетний мальчик остались дома одни. По неизвестным причинам началось горение дома. Находившихся без сознания детей из квартиры вынесли соседи, пишет ИА IrkutskMedia.

Несмотря на оказанную помощь, мальчик и девочка скончались. На месте пожара проводится проверка, устанавливаются причины возгорания. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

26 января жилой дом загорелся в селе Майя в Якутии. Во время тушения были обнаружены тела 27-летнего мужчины, его 22-летней супруги и пятилетней девочки.