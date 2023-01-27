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В Кремле ответили на включение ЧВК «Вагнер» в список преступных организаций в США

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Фото: РИА Новости
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Признание ЧВК «Вагнер» транснациональной криминальной организацией со стороны минфина США — демонизация компании, которая продолжается много лет. При этом все обвинения носят голословный характер, так как не представлено ни одного аргумента, заявил 27 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы же с вами не вчера впервые услышали такие заявления в сторону демонизации ЧВК «Вагнер» из Вашингтона. Это продолжается уже много лет. Вместе с тем, как правило, подобные заявления из Вашингтона носят голословный характер. Сколько-нибудь внятных аргументов мы с вами никогда не видели и не читали», — добавил он.

С машиной боевой: как под Артемовском действует артиллерия «группы Вагнера»
Корреспондент «Известий» побывал на позициях бойцов подразделения

О решении Вашингтона стало известно накануне. Сообщалось, что против группы и связанных с нею структур и физических лиц введены новые санкции. Согласно заявлению властей США, «Вагнеру» приписываются криминальные действия в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), Мали и на Украине.

Еще 20 января координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что действие новых рестрикций будет распространяться на сотрудников формирования, а также на «системы поддержки на нескольких континентах».

24 января телеканал CNN со ссылкой на отчет разведки Украины о ходе боев в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) заявил, что подразделения ЧВК «Вагнер» представляют собой «уникальную угрозу» в ходе боевого столкновения. В отчете говорится о том, что бойцы «Вагнера» не отступают без полученного приказа.

23 января Песков также заключил, что санкции против ЧВК «Вагнер» не имеют большого значения как для самой организации, так и для России.

Специальная операция России по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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