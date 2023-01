Минфин США включил ЧВК «Вагнер» в список международных преступных организаций

Российская частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» объявлена министерством финансов США транснациональной криминальной организацией. Как сообщило 26 января американское ведомство, против группы и связанных с нею структур и физических лиц введены новые санкции.

«Сегодня в отношении группы «Вагнер» повторно объявляются санкции... за то, что она является иностранной структурой, представляющей собой значительную транснациональную криминальную организацию», — указано в пресс-релизе минфина.

Согласно заявлению властей Соединенных Штатов, «Вагнеру» приписываются криминальные действия в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), Мали и на Украине.

К попавшим под санкции организациям, имеющим отношение к «Вагнеру», также отнесли российскую компанию Terra Tech и китайскую Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD. Они введены в связи с тем, что данные компании якобы предоставляют членам группы Евгения Пригожина спутниковые фотоснимки.

Ранее о том, что США причислили ЧВК «Вагнер» к транснациональным преступным организациям и планируют ввести соответствующие санкции, объявил 20 января координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он также сообщил, что действие новых рестрикций будет распространяться на сотрудников формирования, а также на «системы поддержки на нескольких континентах».

24 января телеканал CNN со ссылкой на отчет разведки Украины о ходе боев в районе Артемовска (украинское название — Бахмут), заявил, что подразделения ЧВК «Вагнер» представляют собой «уникальную угрозу» в ходе боевого столкновения. В отчете говорится о том, что бойцы «Вагнера» не отступают без полученного приказа.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с директором ЦРУ Уильямом Бернсом покушение на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Песков отметил, что этот вопрос стоит адресовать российским спецслужбам.

23 января Песков также заключил, что санкции против ЧВК «Вагнер» не имеют большого значения как для самой организации, так и для России.

Специальная операция России по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

