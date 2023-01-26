Реклама
Прямой эфир
Мир
Нуланд исключила отправку танков Abrams на Украину до весны
Мир
США ввели визовые санкции против 531 представителя ВС РФ
Общество
В ГД внесли законопроект о системе социального страхования в новых регионах
Мир
Минфин США включил ЧВК «Вагнер» в список международных преступных организаций
Спорт
На Украине допустили бойкот Олимпиады в случае допуска сборных РФ и Белоруссии
Мир
Польша инициирует в Совете Европы резолюцию о выплате Германией репараций
Экономика
MasterCard потеряла $30 млн от приостановки деятельности в РФ в 2022 году
Общество
В ДНР сообщили о намеренном обстреле гражданских объектов военными ВСУ
Мир
The Spectator предрек Украине сохранение статуса коррумпированной страны после СВО
Мир
США ввели новые санкции против юридических и физических лиц из России
Культура
Роли Назарова в МХТ имени Чехова будут исполнять Чонишвили и Кот
Общество
Умер кинооператор Леван Пааташвили
Сюжет:

Минфин США включил ЧВК «Вагнер» в список международных преступных организаций

Минфин США включил ЧВК «Вагнер» в список международных преступных организаций и ввел санкции против группы
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» объявлена министерством финансов США транснациональной криминальной организацией. Как сообщило 26 января американское ведомство, против группы и связанных с нею структур и физических лиц введены новые санкции.

С машиной боевой: как под Артемовском действует артиллерия «группы Вагнера»
Корреспондент «Известий» побывал на позициях бойцов подразделения

«Сегодня в отношении группы «Вагнер» повторно объявляются санкции... за то, что она является иностранной структурой, представляющей собой значительную транснациональную криминальную организацию», — указано в пресс-релизе минфина.

Согласно заявлению властей Соединенных Штатов, «Вагнеру» приписываются криминальные действия в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), Мали и на Украине.

К попавшим под санкции организациям, имеющим отношение к «Вагнеру», также отнесли российскую компанию Terra Tech и китайскую Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD. Они введены в связи с тем, что данные компании якобы предоставляют членам группы Евгения Пригожина спутниковые фотоснимки.

Ранее о том, что США причислили ЧВК «Вагнер» к транснациональным преступным организациям и планируют ввести соответствующие санкции, объявил 20 января координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он также сообщил, что действие новых рестрикций будет распространяться на сотрудников формирования, а также на «системы поддержки на нескольких континентах».

24 января телеканал CNN со ссылкой на отчет разведки Украины о ходе боев в районе Артемовска (украинское название — Бахмут), заявил, что подразделения ЧВК «Вагнер» представляют собой «уникальную угрозу» в ходе боевого столкновения. В отчете говорится о том, что бойцы «Вагнера» не отступают без полученного приказа.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с директором ЦРУ Уильямом Бернсом покушение на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Песков отметил, что этот вопрос стоит адресовать российским спецслужбам.

23 января Песков также заключил, что санкции против ЧВК «Вагнер» не имеют большого значения как для самой организации, так и для России.

Специальная операция России по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023