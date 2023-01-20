В США назвали ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией

США причислили ЧВК «Вагнер» к транснациональным преступным организациям и планируют ввести соответствующие санкции в отношении группы. Об этом в пятницу, 20 января, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он также сообщил, что оценку деятельности ЧВК «Вагнер» дало американское министерство финансов в соответствии с указом 13581 и внесенными в него поправками. Действие новых рестрикций будет распространяться на сотрудников формирования, а также на «системы поддержки на нескольких континентах».

Кроме того, в ходе брифинга Кирби отметил продвижение российских ВС под Артемовском (укр. название — Бахмут) и в Соледаре. По его словам, США до сих пор продолжают считать ситуацию в этих городах «спорной», так как, по мнению Вашингтона, успех армии РФ был достигнут «экстраординарной ценой».

Ранее, 12 января, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг указал на преимущество России в борьбе с силами НАТО на Украине. Таким образом он прокомментировал новость об освобождении Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Об успешном завершении операции рассказал накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Позднее эту информацию подтвердили в штабе территориальной обороны ДНР.

В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что бои за Соледар связаны с «ключевым моментом» конфликта на Украине. В этой связи он призвал нарастить усилия для предоставления помощи Киеву.

Специальная операция России по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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