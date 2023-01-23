Песков оценил последствия санкций против ЧВК «Вагнер»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что санкции против ЧВК «Вагнер» не имеют большого значения для организации и для России. Об этом он заявил 23 января во время брифинга.

Таким образом Песков прокомментировал признание ЧВК «Вагнер» террористической организацией в США.

Ранее, 20 января, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что американское министерство финансов причислило частную военную компанию к транснациональным преступным организациям.

Новость дополняется.