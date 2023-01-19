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Пригожин заявил о взятии под контроль Клещеевки в ДНР подразделениями ЧВК «Вагнер»

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Фото: Соцсети
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Населенный пункт Клещеевка в Бахмутском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) взят под контроль подразделениями частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщается 19 октября в Telegram-канале пресс-службы основателя ЧВК, предпринимателя Евгения Пригожина.

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«Можно смело заявлять, что населенный пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Бахмута, полностью взят под контроль подразделениями ЧВК «Вагнер», — приводится заявление Пригожина.

Он подчеркнул, что вокруг населенного пункта под Артемовском (укр. название — Бахмут) идут ожесточенные бои. Противник там сейчас «цепляется за каждый метр земли», Вооруженные силы Украины (ВСУ) работают четко и слаженно. Однако сотрудники «Вагнера», заявил Пригожин, все равно намерены взять Артемовск под свой контроль.

16 января корреспондент Семен Пегов сообщил, что ЧВК «Вагнер» взяла село Клещеевка, которое находится в южных пригородах Артемовска. По его оценке, в результате этого «клещи» вокруг Артемовска смыкаются не только с севера, со стороны Соледара, но и со стороны юга.

15 января сотрудники ЧВК «Вагнер» показали съемочной группе «Известий» освобожденный город Соледар и рассказали о боях с ВСУ. По их словам, натиск российских сил был особенно тяжелым и украинской армии пришлось отступить.

До этого, 12 января, советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о том, что российские подразделения смогли серьезно продвинуться в районе Артемовска.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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