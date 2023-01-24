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Украинская разведка охарактеризовала ЧВК «Вагнер» как уникальную угрозу

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Подразделения ЧВК «Вагнер» представляют из себя «уникальную угрозу» в ходе боевого столкновения. Об этом 24 января сообщает телеканал CNN со ссылкой на отчет разведки Украины о ходе боев в районе Артемовска (украинское название — Бахмут).

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«В украинском отчете от декабря 2022 года делается вывод, что «Вагнер» представляет собой уникальную угрозу в непосредственном соприкосновении, даже если он несет огромные потери», — отмечает телеканал.

В тексте отчета говорится о том, что подразделения ЧВК «Вагнер» не отступают без полученного приказа. Кроме того, сотрудникам ЧВК «Вагнер» запрещено самостоятельно выносить раненых коллег из зоны активных боевых действий из-за того, что главной задачей их штурмовых групп является наступление на позиции противника. В отчете также сказано, что даже в случае неудачного штурма отступать сотрудники ЧВК могут только ночью.

Согласно приведенному отчету, ЧВК «Вагнер» использует небольшие мобильные группы численностью в районе 10 человек в отличие от «классических батальонных тактических групп», применяемых Вооруженными силами (ВС) РФ. В отчете также сказано о том, что сотрудники ЧВК регулярно используют РПГ и разведданные, получаемые с беспилотников в реальном времени.

По заявлению телеканала, «Вагнер» использует в ходе штурма две волны атаки, в ходе которых идут бойцы с разным уровнем подготовки. Во второй отправляются более подготовленные подразделения, оснащенные тепловизорами и приборами ночного видения (ПНВ). Отмечается, что в случае успешного штурма артиллерия оказывает поддержку и прикрытие сотрудникам ЧВК «Вагнер», пока те окапываются на занятых позициях.

В рамках приведенного отчета, как сообщает телеканал, также указано, что тактика ЧВК «Вагнер» на данный момент является «единственной эффективной» для мобилизованных войск.

Ранее, 24 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Псков отреагировал на информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с директором ЦРУ Уильямом Бернсом покушение на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Песков отметил, что этот этот вопрос стоит адресовать спецслужбам.

До этого, 20 января, в США власти страны причислили ЧВК «Вагнер» к транснациональным преступным организациям и планируют ввести соответствующие санкции в отношении группы. Действие новых рестрикций будет распространяться на сотрудников формирования, а также на «системы поддержки на нескольких континентах».

Специальная операция России по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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