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В Кремле отреагировали на данные об обсуждении Киевом и ЦРУ покушения на Пригожина

Песков отметил, что Киев может попытаться совершить покушение на Пригожина
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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 24 января отреагировал на информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с директором ЦРУ Уильямом Бернсом покушение на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Об обсуждении покушения в Киеве на Пригожина сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Пригожин эффективен <...> самый дерзкий, самый информационно яркий человек должен быть убит», — указал Рогов.

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Песков отметил, что это этот вопрос стоит адресовать спецслужбам.

«Украина имеет отношения к покушениям и к чудовищным убийствам. Давайте вспомним покушения, которые были, убийство [журналистики и политолога Дарьи] Дугиной и так далее. Причастность Киева к таким покушениям очевидна, поэтому такая опасность для наших граждан есть», — сказал Песков.

20 января в Вашингтоне причислили ЧВК «Вагнер» к транснациональным преступным организациям и планируют ввести соответствующие санкции в отношении группы.

Специальная операция России по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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