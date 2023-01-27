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В Германии Зеленского сравнили с жадной старухой из сказки

Junge Welt: Зеленский стал жадной старухой из сказки Пушкина про рыбака
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/U.S. Air Force
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Президент Украины Владимир Зеленский напоминает соседа, который всё время просит что-то ему одолжить: сначала он просил ракеты, потом танки, а теперь стал требовать самолеты и боевые корабли, написал обозреватель Райнхард Лаутербах в статье для немецкого издания Junge Welt 26 января.

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Для сравнения журналист привел «Сказку о рыбаке и рыбке». По мнению Лаутербаха, украинский президент похож на жадную старуху. Она через прокси-рыбака требовала всё больше от золотой рыбки, однако вскоре у рыбки кончилось терпение, а старуха осталась ни с чем, напомнил автор.

Он также отметил, что Украину может постичь история из сказки, и та окажется у разбитого корыта.

«Украина может остаться разоренной страной, полностью зависимой от иностранной воли и надеющейся на вступление в Евросоюз (ЕС)»,— пишет Лаутербах.

Журналист добавил, что западные союзники Украины рады ее противостоянию с Россией и поддерживают ее, потому что им приходится воевать только своими ресурсами, а не кровью.

«Вот почему оружие и деньги в настоящее время текут в Киев»,— пишет автор.

25 января после объявления Запада о поставках танков для Украины, Зеленский сообщил, что Киев рассчитывает получить от союзников боевые самолеты, артиллерию и дальнобойные ракеты.

Также советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью агентству Reuters рассказал, что правительство Украины будет настаивать на передаче стране западных истребителей после того, как получит танки. Он считает, что если Киев получит истребители, это станет для него огромным преимуществом на поле боя.

Это уже не первое заявление украинских властей о поставках истребителей. 25 января журнал Der Spiegel сообщил, что после обещания Запада поставить Киеву танки Leopard 2 заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник запросил истребители, боевые корабли и подводные лодки.

26 января депутат комитета бундестага по обороне от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте рассказал «Известиям», что Германия в будущем может решиться и на поставки боевых самолетов Киеву. Такое решение будет возможным, если использование танков Leopard 2 через несколько месяцев не принесет желаемого успеха.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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