Украина может получить от МВФ пакет помощи на $16 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) рассматривает возможность предоставления многолетнего пакета помощи для Украины на сумму до $16 млрд, чтобы помочь покрыть потребности страны. Об этом сообщило агентство Bloomberg 26 января со ссылкой на источники, приближенных к этому вопросу.

«Будет ли программа реализована, зависит от ряда условий, включая одобрение со стороны стран «Большой семерки», а также доноров и кредиторов Украины, обеспечивающих устойчивость долга страны»,— сказано в материале.

Сообщается, что если программа будет одобрена, Украина получит от пяти до семи миллиардов долларов в первый год. Возможно, план будет согласован уже к концу марта, в таком случае первый транш будет совершен уже в апреле.

25 января стало известно, что общий объем нового пакета помощи Украине от США с учетом поставок танков Abrams составит $400 млн. Стоит отметить, что c начала работы администрации президента США Джо Байдена совокупный объем военной помощи США Украине достиг $27,8 млрд, а с 2014 года — $29,9 млрд.

В этот же день президент Байден, выступая на брифинге, объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Американский лидер подчеркнул, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран. Однако, как отметили в администрации США, на поставку машин могут уйти месяцы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал план Вашингтона об отправке Abrams провальным по технологическим аспектам.

Ранее 25 января в Белом доме сообщили, что американский лидер обсудил помощь Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.