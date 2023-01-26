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Эксперт спрогнозировал влияние эмбарго на стоимость дизельного топлива в Европе

Эксперт Вавилов: из-за эмбарго на морские поставки российских нефтепродуктов Европа столкнется с ростом цен на дизельное топливо
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ricardo Rubio
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Вступление в силу европейского эмбарго на морские поставки нефтепродуктов из России 5 февраля окажет большое влияние и на РФ, и на западные страны. Европа столкнется с ростом цен на дизельное топливо и может попасть на новый виток роста инфляции, считает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. Об этом он рассказал «Известиям» 26 января.

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По его словам, до февраля прошлого года львиная часть топлива в Евросоюз (ЕС) поставлялась из России — около 600 тыс. баррелей в сутки.

«Ситуация не сильно изменилась в 2022 году, а в ожидании эмбарго европейские страны наращивают закупки нефтепродуктов, стремясь пополнить запасы. На долю России приходится около 25% импорта дизельного топлива в страны ЕС, Норвегию, Швейцарию и Великобританию», — уточнил он.

Эксперт добавил, что Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа отмечает рекордные объемы торгов нефтепродуктами за всё время. Также, как ранее сообщалось, наращивает объемы покупки российской нефти Индия, после чего перерабатывает ее в дизтопливо и продает в Европу. Такая схема не противоречит механизму эмбарго и ценовому потолку, так как ограничения не затрагивают нефть и нефтепродукты, переработанные в другой юрисдикции, объяснил Вавилов.

«Европа сильно зависит от импорта обработанного сырья, т.к. на протяжении десятилетий зеленая повестка блока призывала отказаться от загрязняющего производства и в итоге отсутствие инвестиций привело к недостатку НПЗ в регионе. Сейчас в Европе растут объемы поставок дизельного топлива с Ближнего Востока и из США, а также Индии», — сказал он, уточнив, что при этом российская продукция отправляется покупателям в странах Африки, Латинской Америки и Азии.

Вавилов считает, что после вступления в силу эмбарго производство нефтепродуктов в России может сократиться, но продажи нефти увеличатся, так как Индия и Китай сами являются экспортерами нефтепродуктов и имеют внушительные мощности для переработки нефти. Россия сможет перенаправить часть объемов в другие страны и, вероятно, будет развивать внутреннее потребление, добавил эксперт.

«Европа попадет в круговорот движения нефти в мире. Индия будет закупать нефть в России, перерабатывать и продавать в ЕС. По сути, это всё те же российские нефтепродукты, только теперь они будут делать долгий логистический крюк, что неминуемо приведет к росту цен на конечный продукт. В итоге складывается ситуация, что дефицита топлива не будет, но цены из-за удлиненной логистики всё равно вырастут и вновь разгонят инфляцию», — заключил Вавилов.

Ранее, 16 января, замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев также выразил мнение, что после вступления в силу эмбарго Индия и Китай могут стать ведущими поставщиками дизтоплива в Европу. При этом он считает, что сильного подорожания дизельного топлива на европейском рынке наблюдаться не будет.

До этого, 5 декабря, вступило в силу эмбарго на поставляемую морем нефть из России в ЕС. Страны ЕС установили регулируемый потолок стоимости поставляемой морским путем нефти из России на уровне $60 за баррель.

Президент РФ Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах, согласно которому запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физлицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

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