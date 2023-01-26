Эксперт спрогнозировал влияние эмбарго на стоимость дизельного топлива в Европе

Вступление в силу европейского эмбарго на морские поставки нефтепродуктов из России 5 февраля окажет большое влияние и на РФ, и на западные страны. Европа столкнется с ростом цен на дизельное топливо и может попасть на новый виток роста инфляции, считает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. Об этом он рассказал «Известиям» 26 января.

По его словам, до февраля прошлого года львиная часть топлива в Евросоюз (ЕС) поставлялась из России — около 600 тыс. баррелей в сутки.

«Ситуация не сильно изменилась в 2022 году, а в ожидании эмбарго европейские страны наращивают закупки нефтепродуктов, стремясь пополнить запасы. На долю России приходится около 25% импорта дизельного топлива в страны ЕС, Норвегию, Швейцарию и Великобританию», — уточнил он.

Эксперт добавил, что Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа отмечает рекордные объемы торгов нефтепродуктами за всё время. Также, как ранее сообщалось, наращивает объемы покупки российской нефти Индия, после чего перерабатывает ее в дизтопливо и продает в Европу. Такая схема не противоречит механизму эмбарго и ценовому потолку, так как ограничения не затрагивают нефть и нефтепродукты, переработанные в другой юрисдикции, объяснил Вавилов.

«Европа сильно зависит от импорта обработанного сырья, т.к. на протяжении десятилетий зеленая повестка блока призывала отказаться от загрязняющего производства и в итоге отсутствие инвестиций привело к недостатку НПЗ в регионе. Сейчас в Европе растут объемы поставок дизельного топлива с Ближнего Востока и из США, а также Индии», — сказал он, уточнив, что при этом российская продукция отправляется покупателям в странах Африки, Латинской Америки и Азии.

Вавилов считает, что после вступления в силу эмбарго производство нефтепродуктов в России может сократиться, но продажи нефти увеличатся, так как Индия и Китай сами являются экспортерами нефтепродуктов и имеют внушительные мощности для переработки нефти. Россия сможет перенаправить часть объемов в другие страны и, вероятно, будет развивать внутреннее потребление, добавил эксперт.

«Европа попадет в круговорот движения нефти в мире. Индия будет закупать нефть в России, перерабатывать и продавать в ЕС. По сути, это всё те же российские нефтепродукты, только теперь они будут делать долгий логистический крюк, что неминуемо приведет к росту цен на конечный продукт. В итоге складывается ситуация, что дефицита топлива не будет, но цены из-за удлиненной логистики всё равно вырастут и вновь разгонят инфляцию», — заключил Вавилов.

Ранее, 16 января, замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев также выразил мнение, что после вступления в силу эмбарго Индия и Китай могут стать ведущими поставщиками дизтоплива в Европу. При этом он считает, что сильного подорожания дизельного топлива на европейском рынке наблюдаться не будет.

До этого, 5 декабря, вступило в силу эмбарго на поставляемую морем нефть из России в ЕС. Страны ЕС установили регулируемый потолок стоимости поставляемой морским путем нефти из России на уровне $60 за баррель.

Президент РФ Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах, согласно которому запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физлицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.