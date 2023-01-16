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Эксперт спрогнозировал обстановку с дизельным топливом на европейском рынке

Эксперт Гулиев: Индия и КНР могут стать ведущими поставщиками дизтоплива в ЕС после вступления в силу эмбарго 5 февраля
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ricardo Rubio
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После вступления в силу европейского эмбарго на импорт российских нефтепродуктов 5 февраля Индия и Китай могут стать ведущими поставщиками дизтоплива в Европу, считает замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев. Об этом он рассказал «Известиям» 16 января.

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Как отметил эксперт, в 2022 году Евросоюз (ЕС) импортировал порядка 220 млн баррелей российского дизтоплива.

«Сразу заменить такие объемы будет достаточно проблематично для ЕС, но есть особые приемы, в том числе за счет поставок из Индии. Нефть из России закупается Индией, там же перерабатывается в дизельное топливо и экспортируется в Европу», — уточнил Гулиев.

По его словам, такая схема не нарушает санкции Евросоюза. В настоящее время Индия производит дизтоплива больше, чем потребляет, поэтому экспорт в европейские страны увеличивается уже сейчас, добавил он.

«Вступление в силу европейского эмбарго на импорт российских нефтепродуктов 5 февраля может превратить Индию и даже Китай в ведущих поставщиков дизтоплива в Европу», — сказал Гулиев.

При этом эксперт выразил мнение, что изменение глобальных маршрутов поставок дизтоплива в Европу не сильно отразится на его стоимости, в связи с тем что дополнительные расходы третьих поставщиков будут компенсироваться за счет дисконта на российскую нефть.

«Поэтому, на мой взгляд, сильного подорожания дизтоплива на европейском рынке мы не будем наблюдать в ближайшее время», — заключил Гулиев.

Накануне Bloomberg написало об изменении поставок в ЕС нефтепродуктов. Агентство отметило, что «значительное увеличение индийского дизельного топлива означает, что нефть из РФ закупается и перерабатывается в дизтопливо в Индии, перед тем как продаваться обратно в Европу». Также увеличивается импорт в ЕС из США.

Ранее в этот день Reuters сообщило, что европейские трейдеры закупили рекордный объем дизельного топлива из России в преддверии эмбарго на него. Так, уточняется, что в январе 2023 года импорт составил 770 тыс. баррелей в сутки — рекорд с марта 2022-го.

До этого, 5 декабря, вступило в силу эмбарго на поставляемую морем нефть из России в ЕС. Страны ЕС установили регулируемый потолок стоимости поставляемой морским путем нефти из России на уровне $60 за баррель.

Президент РФ Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах, согласно которому запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физлицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

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