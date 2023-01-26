Эксперт объяснил рост объема перевалки нефти Urals в море

Объем перевалки российской нефти должен был увеличиться в связи с тем, что Россия ищет варианты выстраивания новой логистики поставок, объяснил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Об этом он рассказал 26 января.

Накануне Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания танкеров написало, что РФ переваливает рекордные объемы нефти Urals в море. По информации агентства, объем перевалки за декабрь прошлого года и январь 2023-го может составить 19 млн баррелей. При этом в Bloomberg предполагают, что в процессе задействованы пять супертанкеров: два из них находятся в Сеуте, еще три уже отплыли в Азию.

«Действительно, объемы перевалки российской нефти должны были увеличиться, потому что Россия ищет варианты выстраивания новой логистики поставок, новой инфраструктуры, поэтому что-то подобное должно было происходить», — сказал он.

Объем перевалки в 19 млн баррелей в море — это довольно много, добавил эксперт. По его словам, Россия добывает 10–11 млн баррелей в сутки вместе с конденсатом, 7,5 млн баррелей нефти, нефтепродуктов традиционно шло на экспорт, который сейчас приходится перенастраивать. В то же время он напомнил, что существуют и другие механизмы поставок, например, просто танкерные поставки напрямую из порта в порт.

«Думаю, что перевалки идут не только в море, но и в каких-то портах. Те же западные агентства писали про перевалки в Сингапуре, писали, что в Египте, в ОАЭ происходит», — сказал эксперт, отметив, что есть разные варианты приспособления к новым реалиям, в том числе перегрузка в море.

В пример он привел ситуацию, в которой небольшие танкеры могут добраться до большого танкера, загрузить в него сырье, после чего он продолжит поставку по маршруту, что более рационально. В то же время маленькие судна, которые к тому же устойчивы к ледовой обстановке, могут быть отправлены обратно в Балтийское море

В результате наблюдается приспособление к новым реалиям и российской отрасли, и мировых покупателей нефти, готовых работать с Россией. Выстраивается новая альтернативная логистика поставок, сказал эксперт.

«Будет ли дальше расти [объем перевалки]? Как получится договориться. <…> Какой-то объем российской нефти явно будет перегружаться в море, какой-то идти из порта в порт, где-то будет перегружаться в портах третьих стран, где-то будут бленды — смешение. Это совокупность различных шагов, которые позволят России большую часть экспорта сохранить, перенаправив на новые рынки и с использованием новой логистики», — заключил Митрахович.

16 января агентство Bloomberg сообщило о росте поставок сырой нефти из России по морю. Отмечалось, что увеличение показателей связано с падением трубопроводных потоков в Европу и ростом экспорта в Индию и Китай.

5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем нефть из России в Евросоюз (ЕС). Страны ЕС установили регулируемый потолок стоимости поставляемой морским путем нефти из России на уровне $60 за баррель. Предполагается, что с 5 февраля начнет действовать европейское эмбарго на импорт российских нефтепродуктов, поставляемых по морю.

Российский лидер Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах, согласно которому запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физлицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.