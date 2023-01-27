Врач назвала причины тяжелого течения ПМС у женщин

Даже тяжелая форма предменструального синдрома (ПМС) — это не проблема яичников или гормонального сбоя, причина находится глубже. На это 26 января указала научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

Так она прокомментировала «Известиям» новость о том, что британская актриса Рита Саймонс решилась на тотальную гистерэктомию в качестве борьбы с болезненными менструациями и тяжелой формой ПМС, от которых она страдала много лет. Как призналась в беседе с журналистами газеты OK! сама артистка, хирургическим путем ей удалили матку, шейку матки, верхнюю часть влагалища, яичники и фаллопиевые трубы. Она заявила, что в ее случае такой радикальный способ был единственным решением проблемы.

«Лишних органов у нас не бывает. Должны работать все органы и системы для нормальной жизнедеятельности организма. В данном случае скорее всего речь идет о слишком радикальном решении проблемы. К тому же непонятно, какого рода был ПМС. Он может выражаться в различной интенсивности болях, резкой смене настроения или отечности. В любом случае даже тяжелая форма ПМС — это не проблема яичников или гормонального сбоя. Истоки, как правило, находятся глубже», — подчеркнула Шуппо.

По ее словам, гормональный фон может меняться по многим причинам, на него воздействует даже микробиота кишечника, длительный хронический стресс и другие факторы. Нужно найти причину и налаживать работу заболевшего органа, а не удалять его, убеждена врач.

«Лечение может быть разным — от решения психологических проблем, работы со стрессом, лечения хронических инфекций, налаживания режима питания и так далее. Еще причиной болезненных ПМС может быть специфика анатомии вследствие стресса или травм. В результате стресса возникает давление на диафрагму, сосуды, что может приводить к болям при ПМС», — добавила специалист.

В октябре 2022 года эксперты лаборатории «Гемотест» рассказали о причинах женской раздражительности. В частности, такой симптом может быть следствием проблем в работе щитовидной железы, гормонального сбоя или искаженных психологических установок.