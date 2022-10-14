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Названы причины женской раздражительности

Врач Горина: сбои в работе щитовидки могут привести к раздражительности, снижению либидо и плохой памяти
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Michaela Begsteiger
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Раздражительность у женщин может быть следствием проблем в работе щитовидной железы, гормонального сбоя или искаженных психологических установок. О том, как справляться с психоэмоциональной нестабильностью «Известиям» рассказали эксперты лаборатории «Гемотест».

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Так, при склонности к раздражительности специалисты рекомендуют проверить здоровье щитовидной железы — эндокринного органа, который управляет обменом веществ во всем организме. При этом заподозрить проблемы с щитовидкой сложно: симптомы разнообразны и неоднозначны, их редко связывают между собой и обращаются к врачу.

При нарушениях в работе щитовидной железы женщина может столкнуться с такими проблемами, как беспричинные скачки веса, слабость в мышцах, запоры, ослабление памяти, нарушение менструального цикла, сухость кожи. Также женщина может испытывать раздражительность, нервозность, апатию, подавленное и депрессивное настроение.

«Все эти состояния создают почву для конфликтов с семьей и близкими. Под угрозой оказывается и интимная жизнь в паре, так как сбои в работе щитовидной железы могут привести к снижению либидо — как у женщины, так и у мужчины», — предупредила врач общей практики, врач-эксперт «Гемотеста» Елена Горина.

Она порекомендовала уделять внимание даже незначительным на первый взгляд симптомам и для профилактики регулярно проверять здоровье щитовидной железы.

Как отмечают специалисты, нарушить психоэмоциональное состояние женщин может и дисбаланс половых гормонов — эстрогена, прогестерона, тестостерона. Врач-акушер-гинеколог Алмаз Хафизов уточнил, что проблема угрожает женщинам из-за неконтролируемого приема гормональных препаратов, а также в период менопаузы и беременности: гормональная перестройка может сделать женщину излишне эмоциональной.

Однако поломка в выработке гормонов происходит и по другим причинам, например, в результате генетической предрасположенности, нарушения биоритма организма, несоблюдения режима труда и отдыха, неполноценного рациона питания, нерационального приема комплексов витаминов, злоупотребления алкоголем, курения.

«В текущих условиях женщины постоянно испытывают стресс. Из-за этого в крови повышается уровень гормона стресса — кортизола, что в конечном итоге изменяет работу щитовидной железы, выработку половых гормонов. Врач поможет не только диагностировать гормональный дисбаланс, но и назначить грамотное лечение для решения проблемы», — подчеркнул Хафизов.

Однако не всегда раздражительность является следствием физиологических проблем. По словам клинического психолога Валерии Рыжик, такой симптом часто встречается у женщин, которые игнорируют свое состояние и живут ради комфорта близких, испытывают страх перед собственными чувствами и желаниями, а также отказываются вести открытый диалог с партнером.

«Распространена ситуация, когда женщина не разрешает себе злиться на окружающих, проявлять допустимый уровень агрессии для выстраивания своих границ. Идея в том, что собственная «хорошесть» оградит от конфликтов, агрессии близких. В дальнейшем такая изоляция чувств сыграет злую шутку: недовольство начинает сквозить через раздражительность, пассивную агрессию, уход от близкого эмоционального контакта. В итоге женщины замыкаются в ощущении, что «никто в этой семье меня не понимает», — пояснила специалист.

Клинический психолог посоветовала научиться отслеживать и удовлетворять свои потребности, а также выстраивать прямую коммуникацию с партнером, говорить о своих желаниях и эмоциях. Если самостоятельно тяжело исправить укоренившиеся психологические установки, психолог поможет выйти из патологического состояния раздражительности и неудовлетворенности.

В августе гинеколог Виктория Фисюк назвала главные гормоны для женского здоровья и красоты. Как пояснила эксперт, от гормонов зависит рост девочек в период полового созревания, формирование вторичных половых признаков, начало менструации, ее характер, периодичность, а также завершение.

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