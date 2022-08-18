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Гинеколог назвала главные гормоны для женского здоровья и красоты

Гинеколог Фисюк: гормон эстрадиол отвечает за округлые формы, нежный тембр голоса и бархатистую кожу у женщин
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Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann
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От количества и соотношения гормонов в организме женщины зависит не только внешний вид, но и состояние здоровья — как физического, так и психического. О важных женских гормонах и их функциях «Известиям» рассказала врач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк.

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Как пояснила эксперт, от гормонов зависит рост девочек в период полового созревания, формирование вторичных половых признаков, начало менструации, ее характер, периодичность, а также завершение.

«И все эти физиологические явления должны быть в идеальной норме! После прекращения менструации должно быть также правильное соотношение половых гормонов. Плохо иметь недостаток, но и не менее плохо иметь избыток половых гормонов. Гормоны влияют даже на тембр голоса! Они контролируют обменные процессы в костной ткани, создают условия для хорошего передвижения крови по сосудам за счет поддержания их эластичности», — подчеркнула специалист.

По ее словам, у каждого гормона есть определенная функция, все они переплетаются и работают в совокупности друг с другом. В случае нехватки или переизбытка какого-либо гормона со временем происходят изменения в уровне других гормонов, что называется дисбалансом. Такое состояние чревато развитием многих заболеваний, некоторые из которых имеют необратимый характер, именно поэтому необходимо своевременно обращаться к врачам, указала Фисюк.

Она отметила, что на приеме у врача акушера-гинеколога или эндокринолога нередко возникает необходимость провести гормональное обследование. При этом многие гормоны важно сдавать по фазам менструального цикла. Так, на второй-третий день цикла сдаются фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) и лютеинизирующий гормон (ЛГ) — их слаженная работа дает возможность созревания яйцеклеток и формирования фолликул, что приводит к овуляции, стимуляции выработки прогестерона и образованию желтого тела. Таким образом, от их количества и гармоничности зависит наступление беременности, пояснила врач.

«Когда говорят о женщине, то это всегда ассоциируется с гормоном эстрогеном. Его фракция — эстрадиол — также подвергается количественному изучению. При его достаточно количестве женщина более женственная, ее тело имеет более округлые формы, тембр голоса более нежный, а кожа мягкая и бархатистая. Настроение и либидо напрямую зависят от количества этого гормона в крови. Поэтому, когда уровень этого гормона падает во вторую фазу, то есть накануне менструации, у женщин может портиться настроение, — добавила Фисюк.

В июне врач-педиатр «СМ-Клиника. Дети» Ольга Татаркина перечислила обязательные прививки при планировании беременности. По ее словам, вакцинация становится особенно важной процедурой на этапе планирования беременности. Врач предупредил, что определенные заболевания во время беременности могут привести к различным осложнениям, в том числе нарушению развития плода, в то время как вакцинация позволяет защитить будущую маму от развития этих недугов.

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