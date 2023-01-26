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Картаполов опроверг необходимость менять статус спецоперации по защите Донбасса

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В замене статуса спецоперации по защите Донбасса нет необходимости. Об этом 26 января заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

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«Сегодня нет необходимости в этом. Американцы поставляли афганцам ПЗРК Stinger, и что, мы считали, что мы находимся в состоянии войны с Соединенными Штатами? Нет. Это внутреннее дело каждой страны, что и кому она продает. Мы тоже поставляли свои танки в разные страны», — сказал он РБК.

Таким образом Картаполов отреагировал на заявление депутата Госдумы РФ Михаила Шеремета. Он предложил поменять статус спецоперации. Он не уточнил, как именно, но подчеркнул, что поставки танков от США и Германии на Украину выводят происходящее за рамки обычного военного конфликта.

О сохранении статуса спецоперации 26 января также заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он рассказал, что эта тема сейчас не обсуждается в Кремле.

Накануне правительство Германии подтвердило решение об отправке Украине немецких танков Leopard 2. Берлин планирует направить Киеву 14 единиц боевой техники из запасов бундесвера. По словам представителя немецкого правительства Штеффена Хебештрайта, ФРГ поставила себе цель быстро сформировать для Украины два танковых батальона Leopard 2А6.

В этот же день президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил об отправке на Украину 31 танка M1 Abrams. В администрации США отметили, что на поставку машин могут уйти месяцы.

Комментируя план поставок танков, Песков назвал его провальным по технологическим аспектам. По его мнению, Запад переоценивает возможности Вооруженных сил Украины. Он также указал, что высокая стоимость машин ляжет на плечи европейских налогоплательщиков.

24 января официальный представитель Кремля выразил мнение, что поставки танков Leopard 2 Украине не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии. Он добавил, что отношения между Москвой и Берлином и без того находятся «в достаточно низкой точке».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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