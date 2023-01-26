В Кремле отреагировали на предложение изменить статус СВО

Смена статуса специальной военной операции (СВО) по защите населения Донбасса в связи с поставками тяжелых танков на Украину не обсуждается. Об этом 26 января заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга.

«В настоящее время у нас на повестке дня нет такой темы, лучше какие-то детали уточнить у господина Шеремета», — сказал он.

Таким образом Песков отреагировал на соответствующее предложение депутата Госдумы РФ от крымского региона Михаила Шеремета. Ранее он предложил поменять статус спецоперации. Он не уточнил, как именно, но подчеркнул, что поставки танков от США и Германии выводят происходящее за рамки обычного военного конфликта.

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