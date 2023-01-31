Что изменится в жизни россиян с 1 февраля

В феврале традиционно проводится ежегодная индексация социальных выплат, пособий и компенсаций. Сумма рассчитывается исходя из фактического уровня инфляции за прошедший год. В этом году с 1 февраля проиндексируют более 40 денежных мер поддержки населения, их повысят на 11,9%. В первую очередь это затронет льготные категории граждан — пенсионеров, ветеранов и инвалидов. Всего на индексацию социальных выплат будет направлено более 150 млрд рублей. Кроме того, на «Госуслугах» начнет работать биометрия, а невостребованное военными жилье смогут передавать другим льготникам. Подробнее об этих и других нововведениях — в традиционном обзоре «Известий».

Увеличение материнского капитала

С 1 февраля 2023 года федеральный маткапитал также увеличится на уровень фактической инфляции. Соответствующий закон в конце 2021 года подписал президент Владимир Путин.

Таким образом, выплата на первого ребенка, рожденного в период с 1 января 2020 года, увеличится более чем на 60 тыс. рублей и составит 586,9 тыс. рублей.

Что изменится в жизни россиян Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Если маткапитал не был назначен на первого ребенка, то в случае рождения второго родителям будет положено 775,6 тыс. рублей (на 82,5 тыс. больше предшествующих 693,1 тыс. рублей), а если они уже получили выплату на первого — то 188,7 тыс. рублей (в сравнении с предыдущими 168,6 тыс. рублей). За третьего или последующего ребенка, если раньше права на маткапитал не было, начнут выплачивать 775,6 тыс. рублей.

Размер неиспользованной части маткапитала также будет проиндексирован, но при условии, если родители не израсходовали всю сумму господдержки до 1 февраля 2023 года.

Напоминаем, что потратить полученные средства можно на покупку квартиры, реконструкцию или строительство дома, а также для оплаты обучения детей. Раньше получить выплату наличными могли только семьи, признанные нуждающимися. С 2023 года ежемесячные пособия из капитала будут выдаваться семьям, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов в регионе.

Пособия при рождении и по уходу за ребенком

Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля 2023 года составит 22,9 тыс. рублей (в сравнении с 20,4 тыс. рублей до индексации).

Максимальный размер пособия по беременности и родам при декретном отпуске в 140 дней будет равен 383 179 рублям. При осложненных родах сумма пособия увеличится до 426,9 тыс. рублей. В случае с работниками Крайнего Севера размер пособия повысится в соответствии с районным коэффициентом. Также в некоторых регионах предусмотрены дополнительные выплаты по рождению ребенка, например для матерей моложе 24 лет.

Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается напрямую органами социального фонда. При этом, если один из супругов работает, а второй нет, выплату дадут работающему родителю.

Что изменится в жизни россиян Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

В 2023 году для получения сотрудником пособия при рождении ребенка руководителю достаточно запросить только сведения о застрахованном лице, которые он предоставляет в социальный фонд, не позднее трех рабочих дней со дня их получения от работника.

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет в отличие от пособия по беременности и родам, которое выплачивается только матери ребенка, в 2023 году могут получать другие родственники или опекун, фактически осуществляющий уход за ребенком. Это закреплено федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

С февраля этого года минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет увеличивается с 7679 до 8591 рубля.

Независимо от даты подачи заявления в этом году выплата будет производиться за весь период со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им полуторагодовалого возраста.

Выплаты федеральным льготникам

Размер, на который увеличат единую денежную выплату, будет зависеть от того, к какой категории относится получатель. В частности, пособия положены инвалидам, ветеранам, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гражданам со знаком «Житель блокадного Ленинграда», участникам ВОВ и участникам ликвидации на Чернобыльской АЭС. Последние будут получать 3540 рублей вместо 3100.

Что изменится в жизни россиян Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Ежемесячные выплаты составят для инвалидов первой группы 5 тыс. рублей, второй группы — 3,5 тыс., третьей группы — 2,7 тыс., детям-инвалидам — 3,5 тыс. рублей.

Размеры выплат Героям Советского Союза и России и кавалерам всех трех степеней ордена Славы увеличатся с 74,6 тыс. рублей до 83,5 тыс. рублей, а Герои Труда будут получать 61,6 тыс. рублей вместо прежних 55 тыс. рублей.

Страховые выплаты

Увеличат и суммы, заложенные на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональные заболевания. Так, максимальный размер единовременной страховой выплаты вырастет со 117,7 тыс. рублей до 131,7 тыс., а максимальный размер ежемесячной — до 101,3 тыс. рублей.

Пособие на погребение будет выдаваться в размере 7793 рублей вместо предшествующих 6964 рублей.

Биометрия на «Госуслугах»

Что изменится в жизни россиян Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

С 1 февраля на портал «Госуслуги» можно будет войти не только при помощи логина и пароля, но посредством единой биометрической системы. Это утверждено постановлением правительства РФ от 21.10.2022 № 1879. Такая возможность предоставляется пользователям на добровольной основе. Зарегистрироваться в ЕБС можно в отделении банка из списка, указанного на официальном сайте. При этом необязательно быть его клиентом. Сотрудник организации сделает вашу фотографию и запись голоса, а также подтвердит учетную запись на «Госуслугах». Активация учетной записи может занять до пяти дней.

Новая форма в ФНС

Сейчас незарегистрированным в личном кабинете налогоплательщика гражданам налоговая не высылает бумажные уведомления об уплате налогов. На основании заявления человек может получить уведомление только в МФЦ или в управлении ФНС. С 1 февраля вступает в силу новая форма заявления, на основании которой граждане могут получить налоговое уведомление на бумаге независимо от наличия доступа к личному кабинету налогоплательщика.

Штрафы для операторов связи

С февраля начнут штрафовать операторов связи за неисполнение требований по обеспечению устойчивой работы средств связи. Это предусматривается поправками в КоАП РФ (ст. 13.43), где указано, что операторы должны обеспечить устойчивость функционирования российского сегмента интернета и прочих средств связи в случае отказа в доступе к зарубежным серверам и маршрутной информации. Для юридических лиц размер штрафа составит от 30 до 50 тыс. рублей.

Деятельность спецслужб

Что изменится в жизни россиян Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

С 3 февраля вступают в силу поправки, согласно которым работа Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны, Минобороны, Службы внешней разведки, Главного управления специальных программ, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, а также МВД России выводится из-под действия закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Исключением останутся те госуслуги, которые предоставляет МВД России и его территориальные органы в соответствии с установленным ФЗ перечнем.

Использование жилья для военнослужащих

С 4 февраля региональные власти смогут использовать жилые помещения, зарезервированные для уволенных военнослужащих, если жилье было не востребовано по каким-либо причинам , например в связи с переездом. Такие помещения можно будет вывести из резерва и предоставлять другим льготникам, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий.

Что изменится в жизни россиян Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Помимо этого в феврале этого года вступает ряд региональных изменений, в том числе для жителей Петербурга . Льготники из Северной столицы начнут получать компенсации исходя из фактических расходов на оплату услуг ЖКХ. Если раньше сумму рассчитывали по усредненному показателю, то сейчас расходы будут компенсировать индивидуально. Размер выплаты будет зависеть от льготной категории, а ее сумма составит 30, 40 или 50% от расходов.