Сына премьера Японии обвинили в злоупотреблении служебным положением

В Японии набирает обороты скандал вокруг Сётаро Кисиды, старшего сына премьер-министра Фумио Кисиды, который пользовался служебным автомобилем для частных туристических поездок по городам Европы. Как сообщило 26 января издание «Сюкан Синтё», Сётаро Кисида в ходе зарубежных поездок часто сопровождал отца.

Во время таких поездок Кисида-младший, который занимает должность секретаря премьера по политическим вопросам, в частности, брал автомобили посольств Японии в Лондоне и Париже. Таким образом, он использовал их для того, чтобы посетить достопримечательности этих городов, добавляет ТАСС.

На ситуацию отреагировал заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Сэйдзи Кихара, заявив, что правительство в курсе данной публикации. Чиновник дал пояснения, однако не подтвердил, что поездки Кисиды-младшего были туристическим, а не рабочими.

«В ходе зарубежных поездок члены делегации премьера пользуются служебным транспортным средством в случае возникновения соответствующей необходимости, исходя из вопросов безопасности и дорожно-транспортной обстановки на месте», — прокомментировал он.

Ожидается, что в ближайшие дни данную тему обсудят в ходе прений в парламенте.

Фумио Кисида был избран новым, 100-м по счету премьер-министром страны 4 октября 2021 года. Его кандидатуру поддержали 311 из 458 парламентариев. За лидера Конституционно-демократической партии Японии Юкио Эдано проголосовали 124 человека.

Спустя год, 4 октября 2022 года, стало известно, что Кисида назначил на должность своего помощника старшего сына, тогда 31-летнего Сётаро Кисиду. Представитель премьер-министра прокомментировал, что данная должность соответствует опыту Кисиды-младшего.