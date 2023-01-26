В Совфеде назвали причину отказа Зеленского вести переговоры с Россией

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не важно, что будет с его страной. Для него главное — мировое внимание и решение личных проблем. Такое мнение 26 января в беседе с «Известиями» высказал сенатор Совета Федерации Сергей Цеков.

«Зеленский судьбой Украины несильно озабочен. Плевать ему на Украину и на украинцев. Самое главное, что он —в поле мирового внимания. Он понял, что он на вершине внимания, потому что он такой непреклонный по отношению к России, он не собирается с Россией договариваться», — сказал сенатор.

Цеков добавил, что для Зеленского важно «оставаться на плаву, получать большую помощь, решать личные проблемы, проблемы своей семьи, может, какого-то круга своих друзей». Как убежден сенатор, президентство Зеленского — трагедия для Украины.

Ранее Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что конфликт на территории Украины закончится, когда российские военные покинут ее территорию. Также украинский лидер сказал, что ему «неинтересно» вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

25 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин не имел контактов и не общался с Зеленским в течение последних нескольких лет. Встреча двух лидеров состоялась в Париже в 2019 году на саммите в «нормандском формате», после этого они несколько раз созванивались в феврале и июле 2020 года.

В тот же день Песков указал на отсутствие перспектив для выхода на дипломатические пути по Украине.

4 октября 2022-го Киев официально отказался от контактов с Москвой. Тогда Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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