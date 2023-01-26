Всемирная организация здравоохранения призвала прививаться от гриппа B. Эксперты подчеркнули: метод поможет предотвратить распространение вирусной инфекции, передает телеканал «Известия». По словам медиков, прививка является безопасной и доступна в большинстве стран мира. По данным Роспотребнадзора, грипп группы В выявили у 33% пациентов с вирусными инфекциями.

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