Президент Украины признал успехи Вооруженных сил (ВС) РФ в Донбассе. Об этом заявил в четверг, 26 января, в интервью британскому телеканалу Sky News.

«На востоке они продвигаются», — сказал украинский лидер.

Ранее в этот день стало известно, что российские войска закрепились на окраинах Угледара и продолжают вести там бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). По словам советника врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Кимаковского, противник предпринимает попытки контратаки, но в регионе работает российская артиллерия.

Позднее в четверг советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что ВС РФ взяли под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар.

25 января были опубликованы кадры пораженных украинских огневых позиций под Угледаром. На видео запечатлено, как российские военные проезжают мимо пустого поля, на котором ранее располагался противник, вдалеке виднеется столб дыма.

В тот же день врио главы ДНР Денис Пушилин в среду сообщил, что ЧВК «Вагнер» продвигается также в Артемовске (украинское название — Бахмут).

До этого, 24 января, военный корреспондент Александр Сладков заявил об активном наступлении армии России на артемовском и авдеевском направлениях. Также он отметил, что идет продвижение в сторону Угледара, Красногоровки, Новомихайловки, Курахова и Артемовска.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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