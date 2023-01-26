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Кличко подтвердил информацию о взрыве в Киеве

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Aleksandr Gusev
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В Киеве прогремел взрыв, информацию об этом подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко, сообщает в четверг, 26 января, «Страна.ua».

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«Пишут о взрыве в Киеве. <...> Мэр Виталий Кличко подтвердил взрыв и призвал оставаться в укрытиях», — сообщается в Telegram-канале издания.

Ранее в четверг украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Николаевской области, также сообщалось о взрывах в Днепропетровской, Одесской и Винницкой областях.

После сообщений о взрывах на Украине начались задержки поездов. Из-за обесточивания отдельных участков два из 70 рейсов задерживаются более чем на 30 минут. В частности, задержки произошли на рейсах Ивано-Франковск – Киев и Киев – Львов.

Утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Первые сирены прозвучали в 07:38 мск, к 09:12 предупреждение распространилось на все регионы страны.

За день до этого сигналы воздушной тревоги трижды звучали в Киеве и Киевской области, а также в других областях. Днем 25 января воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

В Министерстве обороны РФ об ударах по объектам Украины пока не сообщали.

Вооруженные силы России наносят удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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