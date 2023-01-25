Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Воздушная тревога звучит в среду, 25 января, на всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно данным карты, сигналы тревоги звучат практически во всех областях Украины приблизительно с 15:00. В Сумской области воздушная тревога заработала около 14:40.

Утром в этот день воздушная тревога также звучала на всей территории страны. Информации от Минобороны РФ относительно ударов по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины не поступало.

Также сообщалось, что на Украине увеличился дефицит мощности в энергосистеме . Это произошло в связи с тем, что потребление электроэнергии в стране увеличилось на фоне похолоданий.

Как отметили в «Укрэнерго», в связи с этим до всех областных энергоснабжающих компаний были рекомендованы суточные лимиты потребления. Там также предупредили, что их превышение чревато риском создания аварийных ситуаций в энергосистеме.

18 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране повреждено больше половины объектов энергосистемы.

Российские войска начали наносить удары по этим критическим объектам страны с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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