Депутат комитета по обороне в бундестаге от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте о поставках танков Украине

Депутат комитета по обороне в бундестаге от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте о поставках танков Украине

2023-01-25 20:24:55

2023-01-25 20:24:55

2023-01-25 20:24:55

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