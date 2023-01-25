Бывший президент Польши Лех Валенса назвал конфликт на Украине шансом, чтобы «разобраться» с Россией. Об этом он заявил 24 января.

«Немцам нужно объяснять, что с Россией всегда были проблемы и мы, поляки, знаем это особенно хорошо, и поэтому у нас есть шанс при жизни этого поколения разобраться с Россией. У нас больше не будет такого шанса», — сказал он газете Fakt.

Валенса ранее также выступал с антироссийскими заявлениями. Так, в июле 2022 года он предлагал «расчленить» Россию, уменьшив численность населения до 50 млн человек. Также, по его мнению, следовало бы захватить Москву из-за ситуации вокруг Украины.

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Валенсы не могут повлиять на суверенитет РФ, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что экс-президент Польши рассуждает, как серийный маньяк Андрей Чикатило.

В свою очередь, первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров напомнил, что экс-президент Польши — бывший электрик Гданьской судоверфи, который волею судьбы возглавил оппозиционный властям профсоюз «Солидарность». Однако руководящая должность не помогла чиновнику повысить интеллект, счел Джабаров.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина вела боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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