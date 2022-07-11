Захарова сравнила экс-президента Польши с Чикатило из-за призыва расчленить РФ

Экс-президент Польши Лех Валенса рассуждает как серийный маньяк Андрей Чикатило. Такое сравнение привела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после призыва бывшего польского лидера «сократить» население России.

«Рассуждения в стиле маньяка, украинского националиста Чикатило, который между физическим сокращением населения и поеданием расчлененного мечтал «жить как в Польше», — высказалась парламентарий в своем Telegram-канале в понедельник, 11 июля.

«Газета.Ru» пишет, как напомнила Захарова, что «он (Валенса. — Ред.) считает, что для достижения безопасности в мире Россию надо «расчленить».

Ранее в понедельник первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров также раскритиковал позицию Валенсы. Сенатор напомнил, что экс-президент Польши — бывший электрик Гданьской судоверфи, который «волею судьбы» возглавил оппозиционный властям профсоюз «Солидарность». Однако руководящая должность не помогла чиновнику повысить интеллект, счел Джабаров.

Бывший президент Польши убежден в том, что нужно «либо изменить политический строй России, либо вернуть ее к населению менее 50 млн», разделив страну на части.

По официальным данным, на данный момент на территории Российской Федерации проживает 144 млн человек.

29 июня НАТО официально назвало РФ основной угрозой своей безопасности. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков заявил на это, что тезис о российской стороне как о «главной стратегической угрозе» перемещается из внутриполитических документов США в международные, которые формулируются на сегодняшний день уже целым блоком стран.

24 июня российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Европы и НАТО объединяются для войны с Россией. Лавров подчеркнул, что Москва будет следить за шагами, которые предпримут Брюссель, а также Киев и Кишинев после предоставления им статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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