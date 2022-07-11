Экс-президент Польши Валенса захотел снизить численность населения России до 50 млн

Лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса призвал сократить Россию до 50 млн человек. Об этом сообщила газета Le Figaro.

«Даже если Украина выиграет эту войну, через пять лет у нас будет то же самое, через 10 лет мы увидим появление другого [политика, который бы походил на нынешнего президента РФ Владимира] Путина», — отметил Валенса.

Валенса считает, что говорить о глобальной безопасности возможно, только если в РФ сменится политический строй или страна будет разделена на части.

«Либо изменить политический строй России, либо вернуть ее к населению менее 50 млн», — пояснил он.

На данный момент в РФ проживают 144 млн человек.

Экс-президент Польши согласился с тем, что Запад тоже расширяет свое влияния, но добавил, что делает он это «демократическим путем», якобы в отличие от России.

«Мы должны понимать, что Запад расширяет свою власть через НАТО, Евросоюз путем расширения, но демократическими способами. Россия делает это при помощи насилия», — сказал Валенса.

29 июня НАТО официально назвало РФ основной угрозой своей безопасности. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков заявил на это, что тезис о российской стороне как о «главной стратегической угрозе» перемещается из внутриполитических документов США в международные, которые формулируются на сегодняшний день уже целым блоком стран.

24 июня российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Европы и НАТО объединяются для войны с Россией. Лавров подчеркнул, что Москва будет следить за шагами, которые предпримут Брюссель, а также Киев и Кишинев после предоставления им статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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