Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МИД Британии Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьера
Общество
Составлен портрет заемщика по льготной IT-ипотеке
Происшествия
Автомобиль сбил двух инспекторов ГИБДД в центре Москвы
Мир
Twitter подаст иск против Маска из-за срыва сделки в ближайшие дни
Мир
Байден призвал американцев протестовать против отмены абортов
Культура
Агутин оттолкнул забравшегося на сцену фаната
Спорт
Теннисиста Карацева заподозрили в договорных матчах
Происшествия
В Воскресенске молния попала в семью
Общество
Особый противопожарный режим установлен в 56 регионах России
Мир
Siemens перевезет турбину для «Северного потока» из Канады в Европу
Политика
Внеочередное заседание Совета Госдумы состоится 11 июля

Экс-президент Польши Валенса захотел снизить численность населения России до 50 млн

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса призвал сократить Россию до 50 млн человек. Об этом сообщила газета Le Figaro.

В списках обозначиться: как РФ отреагировала на объявление ее главной угрозой НАТО
Путин прокомментировал заявления саммита альянса и ход специальной военной операции на Украине

«Даже если Украина выиграет эту войну, через пять лет у нас будет то же самое, через 10 лет мы увидим появление другого [политика, который бы походил на нынешнего президента РФ Владимира] Путина», — отметил Валенса.

Валенса считает, что говорить о глобальной безопасности возможно, только если в РФ сменится политический строй или страна будет разделена на части.

«Либо изменить политический строй России, либо вернуть ее к населению менее 50 млн», — пояснил он.

На данный момент в РФ проживают 144 млн человек.

Экс-президент Польши согласился с тем, что Запад тоже расширяет свое влияния, но добавил, что делает он это «демократическим путем», якобы в отличие от России.

«Мы должны понимать, что Запад расширяет свою власть через НАТО, Евросоюз путем расширения, но демократическими способами. Россия делает это при помощи насилия», — сказал Валенса.

29 июня НАТО официально назвало РФ основной угрозой своей безопасности. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков заявил на это, что тезис о российской стороне как о «главной стратегической угрозе» перемещается из внутриполитических документов США в международные, которые формулируются на сегодняшний день уже целым блоком стран.

24 июня российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Европы и НАТО объединяются для войны с Россией. Лавров подчеркнул, что Москва будет следить за шагами, которые предпримут Брюссель, а также Киев и Кишинев после предоставления им статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022