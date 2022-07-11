Сенатор Джабаров раскритиковал слова экс-президента Польши о населении РФ

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал заявление экс-президента Польши Леха Валенсы о необходимости «сократить население России».

Как напомнил сенатор в своем Telegram-канале, Валенса — бывший электрик Гданьской судоверфи, который «волею судьбы» возглавил оппозиционный властям профсоюз «Солидарность». Однако руководящая должность не помогла чиновнику повысить интеллект, счел Джабаров.

«Высший пост в государстве не добавил, увы, ему ни интеллекта, ни мудрости, ни, простите, мозгов», — гласит пост представителя.

10 июля бывший президент Польши и основатель партии «Солидарность» Лех Валенса предложил «расчленить» Россию и сократить ее население до 50 млн человек. По словам Валенсы, в России необходимо сменить политический строй и организовать восстание народов. Он считает, что безопасность в мире можно обеспечить только путем «расчленения» страны.

Ранее, 7 июля, президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация по защите Донбасса способствует укреплению суверенитета РФ. Он подчеркнул, что начало спецоперации не было связано с этой целью.

Тогда же он сказал, что коллективный Запад во главе с США десятилетиями ведет себя в отношении России исключительно агрессивно.

В апреле глава МИД РФ Сергей Лавров назвал причиной сложившейся ситуации вокруг Украины безграничное расширение НАТО с целью установления однополярного мира и продолжения дальнейшего конфликта. Более того, текущие геополитические реалии стали катализатором накопившихся за последние десятилетия проблем в Евроатлантике, заметил он.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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