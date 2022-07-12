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В Кремле оценили влияние слов Валенсы о «расчленении» России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Заявление экс-президента Польши Леха Валенсы, предложившего «расчленить» Россию и сократить ее население до 50 млн человек, не может повлиять на суверенитет РФ. Об этом 12 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Нет, не способно», — ответил он на вопрос журналистов о словах польского политика.

Накануне Валенса заявил о необходимости реформирования политического строя в России и организации восстания народов. Он считает, что безопасность в мире можно обеспечить только путем «расчленения» страны и снижения ее населения.

При этом экс-президент Польши признал заинтересованность Запада в расширении НАТО и Евросоюза, и подчеркнул, что их способ расширения власти — демократический и легитимный.

На данный момент в РФ проживают 144 млн человек.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Валенса рассуждает как серийный маньяк Андрей Чикатило.

Также 11 июля первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров напомнил, что экс-президент Польши — бывший электрик Гданьской судоверфи, который «волею судьбы» возглавил оппозиционный властям профсоюз «Солидарность». Однако руководящая должность не помогла чиновнику повысить интеллект, счел Джабаров.

7 июля президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация по защите Донбасса способствует укреплению суверенитета РФ. Он подчеркнул, что начало спецоперации не было связано с этой целью.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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