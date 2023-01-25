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Болельщики устроили акцию с российским флагами во время матча на Australian Open

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Фото: Соцсети
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Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) устроили акцию с флагами РФ в ходе матча россиянина Андрея Рублева и серба Новака Джоковича. Об этом рассказал 25 января атаман австралийского казачества Семен Бойков.

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Федерация тенниса Австралии запретила болельщикам этого чемпионата приносить на трибуны российские флаги. В организации отметили, что такое решение было принято в том числе после жалоб со стороны украинских зрителей.

Так, несмотря на введенный запрет, болельщики, среди которых были и сербы, всё равно держали флаги РФ, а некоторые из них были в майках с буквой Z.

«Нескольких болельщиков арестовала и увезла австралийская полиция», — сказал Бойков «РИА Новости».

Матч Джоковича и Рублева завершился победой серба со счетом 6:1, 6:2, 6:4. Игра продолжалась 2 часа 4 минуты.

17 января посольство России в Австралии назвало запрет российского флага для болельщиков на Australian Open примером неприемлемой политизации спорта. В дипмиссии отметили, что данное решение усугубляет дискриминацию теннисистов из РФ, которые и так не могут выступать под национальным флагом.

За день до этого болельщики чемпионата развернули на трибунах флаг РФ во время матча россиянки Камиллы Рахимовой и украинки Катерины Байндль. После этого посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко осудил в своем Twitter действия спортивных фанатов и призвал организаторов чемпионата «немедленно применить политику нейтрального флага».

Australian Open проходит в Мельбурне, чемпионат завершится 29 января.

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