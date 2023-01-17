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Посольство РФ отреагировало на запрет российских флагов на Australian Open

Посольство РФ в Австралии: запрет российских флагов на Australian Open является примером неприемлемой политизации спорта
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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Решение запретить появление российских и белорусских флагов на Australian Open является еще одним примером неприемлемой политизации спорта. Об этом во вторник, 17 января, говорится в заявлении посольства РФ в Австралии.

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В дипмиссии добавили, что вдобавок к уже существующей дискриминации российских теннисистов с политикой «нейтрального флага» Tennis Australia теперь пошла еще дальше и решила запретить болельщикам поддерживать их.

«По иронии судьбы Tennis Australia обещает «продолжать работать, …чтобы обеспечить наилучшие условия для наслаждения теннисом», — говорится в Telegram-канале посольства.

Ранее в этот день стало известно, что на трибуны чемпионата Australian Open болельщикам запретили приносить российский флаг. Как сообщили в Федерации тенниса Австралии, такое решение последовало за жалобами украинских зрителей. В частности, украинские фанаты как минимум 14 раз обращались в службу безопасности и вызывали полицию из-за того, что российские болельщики демонстрировали флаг своей страны.

16 января сообщалось, что во время матча россиянки Камиллы Рахимовой и украинской теннисистки Катерины Байндль в рамках чемпионата Australian Open болельщики развернули на трибунах флаг РФ. Некоторые зрители принесли с собой на игру красно-сине-белые флаги и атрибутику с триколором. Кроме того, один из них надел футболку с изображением президента РФ Владимира Путина.

Посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко в своем Twitter раскритиковал поступок болельщиков и призвал организаторов чемпионата «немедленно применить политику нейтрального флага».

Australian Open проходит в Мельбурне, чемпионат завершится 29 января.

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