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Сенатор Долгов призвал лишить Слепакова заработка

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Член Совета Федерации Константин Долгов призвал лишить артиста Семена Слепакова заработка. Об этом он заявил 25 января REGNUM.

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«Таких артистов надо отрезать от любых денег — федеральных и частных. И такие люди должны нести ответственность за нарушения соответствующих российских законов, в том числе о дискредитации наших Вооруженных сил», — сказал сенатор.

При этом он опроверг информацию о том, что призывал лишить Слепакова российского гражданства.

Заявление Долгова прозвучало после того, как Слепаков исполнил авторскую колыбельную от лица матери погибшего во время боевых действий сына.

Ранее, 12 января, депутат Госдумы Султан Хамзаев попросил СК РФ проверить высказывания музыканта Бориса Гребенщикова на предмет содействия терроризму. Он указал, что в словах артиста просматриваются признаки дискредитации Вооруженных сил России, возбуждения ненависти и унижения человеческого достоинства.

11 января Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал рэпера Мирона Федорова, выступающего под псевдонимом Oxxxymiron (настоящий материал касается физического лица Мирона Федорова, выполняющего функции иноагента) виновным по делу о признании его трека «Ойда» экстремистским. В прокуратуре сообщили, что клип на эту песню содержит призывы к нарушению территориальной целостности РФ.

До этого, 9 января, депутат Госдумы Андрей Луговой обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания певца Валерия Меладзе. Ранее в Сети появилось видео, на котором артист произносит часть приветствия запрещенной в России организации УПА.

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