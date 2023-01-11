Суд признал очередную песню Oxxxymironа экстремистской и оштрафовал на 70 тыс. рублей

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 11 января признал рэп-исполнителя Мирона Федорова, известного как Oxxxymiron (настоящий материал касается физического лица Мирона Федорова, выполняющего функции иноагента), виновным по делу о признании его песни «Ойда» экстремистской. Артисту назначен штраф в размере 70 тыс. рублей.

Как сообщили в прокуратуре города, клип на песню содержит «призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, что подтверждается результатами экспертизы, проведенной ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет».

Решение суда не вступило в законную силу.

До этого, 9 января, Oxxxymiron и его представители не пришли на предварительное заседание суда по данному делу.

В суд не явились и представители компаний «Звук», «Яндекс» и «ВКонтакте», на площадках которых размещаются песни Федорова в том числе.

Представители последних двух компаний в переданном суду заявлении указали, что они не являются ответчиками по делу, так как песни музыкантов на площадках размещает третье юридическое лицо.

В октябре прошлого года Московский городской суд признал экстремистской песню рэпера «Последний звонок» из-за пропаганды насилия и массового убийства.