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Oxxxymiron не явился на суд о признании очередной его песни экстремистской

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Фото: Global Look Press/oxxxymiron. com
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Рэп-исполнитель Мирон Федоров, известный как Oxxxymiron (настоящий материал касается физического лица Мирона Федорова, выполняющего функции иноагента), не пришел на предварительное заседание суда в Санкт-Петербурге по делу о признании его песни «Ойда» экстремистской. На заседание не явились и представители рэп-исполнителя, передает 9 января корреспондент «Известий».

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Кроме того, в суд не явились и представители компании «Звук», «Яндекс» и «ВКонтакте», на площадках которых размещаются песни Федорова. Представители последних двух компаний в переданном суду заявлении указали, что они не являются ответчиками по делу, так как песни музыкантов на площадках размещает третье юридическое лицо.

Теперь судебное заседание по этому дело отложено на 7 февраля. До этого времени суд уточнит новый круг ответчиков.

В декабре 2022 года прокуратура Санкт-Петербурга нашла в песне «Ойда» публичные призывы к действиям, в результате которых может быть нарушена территориальная целостность России, пишет «Газета.ru». Ведомство потребовало признать эту песню запрещенной к распространению в стране.

В октябре Московский городской суд признал экстремистской песню рэпера «Последний звонок» из-за пропаганды насилия и массового убийства.

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