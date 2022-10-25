Суд признал экстремистской песню Oxxxymiron «Последний звонок»

Московский суд 25 октября признал экстремистской песню рэпера Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом) «Последний звонок» из-за пропаганды насилия и массового убийства.

«Суд удовлетворил административный иск и. о. прокурора Москвы Савенкова С. Н. в интересах РФ к Федорову М. Я. и признал информационные материалы, то есть песню “Последний звонок” и видеоклипы, распространяемые посредством сети Интернет, экстремистскими», — говорится в решении судьи.

7 октября Минюст включил рэпера в список физлиц-иноагентов в России. В графе «сведения об иностранных источниках» у него указано «Украина». Отмечается, что Oxxxymiron «осуществляет политическую деятельность».

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