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В ГД призвали проверить заявления Гребенщикова на содействие терроризму

Депутат Госдумы Хамзаев попросил проверить высказывания Бориса Гребенщикова на предмет содействия терроризму
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что направит в СК РФ просьбу проверить высказывания лидера рок-группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова на предмет содействия терроризму. Об этом он рассказал в «РИА Новостям».

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Хамзаев также указал, что в словах артиста просматриваются признаки дискредитации Вооруженных сил России, возбуждения ненависти и унижения человеческого достоинства. По его мнению, такие высказывания не должны оставаться без внимания, которое «требуют в обществе».

«Замечу, что это не какие-то отдельные заявления чумных актеров. Это <…> «Спящие ячейки» Запада, которые сосредоточены на распространении фейков, навязывания лжеправды и демонстрации своей лояльности к Западу», — прокомментировал свою позицию депутат.

Речь идет о прошлогоднем интервью Бориса Гребенщикова, в котором он сообщил, что участвовал в концерте у Бранденбургских ворот в Германии, который собрал €12 млн. Эти средства были отправлены на Украину. Кроме того, певец резко высказался о России. Отрывки этого заявления 12 января начали появляться в различных Telegram-каналах и привлекли много внимания.

В настоящий момент Гребенщиков живет и выступает за границей.

Ранее, 11 января, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал рэпера Мирона Федорова, выступающего под псевдонимом Oxxxymiron (настоящий материал касается физического лица Мирона Федорова, выполняющего функции иноагента) виновным по делу о признании его трека «Ойда» экстримистским. В прокуратуре сообщили, что клип на эту песню содержит призывы к нарушению территориальной целостности РФ.

До этого, 9 января, депутат Госдумы Андрей Луговой обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания певца Валерия Меладзе. До этого в Сети появилось видео, на котором артист произносит часть приветствия запрещенной в России организации УПА.

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