Шведская искра

В ряде стран исламского мира прокатилась серия демонстраций, после того как лидер партии «Жесткий курс» датчанин Расмус Палудан сжег Коран перед посольством Турции в Стокгольме. Протесты прошли в Стамбуле и многих других турецких городах, а также в Ираке, Йемене, Иране, Иордании. Действия как самого радикала, так и Швеции, которая официально разрешила провести такую акцию, получили широкое осуждение на международном уровне, в том числе со стороны России. В самом Стокгольме, однако, посчитали произошедшее выражением «свободы слова» и «законным» актом, хотя и назвали неприемлемым и неуважительным поступком. С таким заявлением выступил премьер Ульф Кристерссон.

Журналисты уже подсчитали, что за последние 10 лет надругательство над священной для мусульман книгой совершали как минимум 12 раз. Причем в четырех случаях за этим стоял не кто иной, как Расмус Палудан или члены его партии. В 2020 году власти в Стокгольме даже запретили ему на два года въезд в страну. Но не прошло еще установленного срока, как лидер «Жесткого курса» вновь объявился в одном из шведских городов, где, как и в этот раз, под охраной полиции сжег экземпляр Корана. А спустя две недели после этого вновь повторил свою выходку. Правда, уже без разрешения от стражей правопорядка.

Все эти акции демонстрируют давно известную истину о провале в Европе политики мультикультурализма. Причем этот факт признавали еще годы назад на самом высоком уровне в отдельных странах, однако выводов, похоже, сделано не было. Массовая миграция и неспособность властей выработать эффективную политику по интеграции в общество людей с иным мировоззрением приводит к тому, что само общество радикализируется. В лучшем случае это проявляется в росте рейтингов правых партий, в худшем — в акциях по сожжению Корана и последующих столкновениях праворадикалов с местными мусульманскими общинами. А политики европейских стран, объясняя такие действия свободой слова, как будто забывают, что табуированных тем — причем в ряде случаев совершенно правильно табуированных — у них самих предостаточно. Взять хотя бы холокост. Как кажется, не много найдется безумцев, которые воспользуются своими «демократическими правами» и начнут его оправдывать. Но сжечь Коран — это, видимо, другое.

И это «другое» порой играет с западными странами злую шутку. Взять, например, печально известный французский журнал «Шарли Эбдо», который среди прочего публиковал карикатуры на пророка Мухаммеда. В итоге в результате нападения террористов на редакцию в 2015 году погибли 12 человек. А ранее, в 2012 году, в Ливии боевиками был убит посол США Кристофер Стивенс. Некоторые считают, что это стало одним из косвенных последствий выхода в свет короткометражного фильма «Невинность мусульман», в издевательской форме рассказывающего о жизни пророка Мухаммеда. Появление этой ленты тогда привело к масштабным антиамериканским протестам среди мусульман всего мира.

Пока же последствия действий Палудана будет разгребать в первую очередь сама Швеция. Неспроста сожжение Корана проходило перед посольством Турции: именно от Анкары во многом зависит перспектива вступления Стокгольма в НАТО. Надо думать, для такого прагматика, как турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, отсутствие адекватной реакции со стороны шведских властей на действия лидера «Жесткого курса» стало настоящим подарком. Разумеется, ему придется принимать во внимание негодующий голос своей улицы, но этот голос, как правило, после подобных инцидентов со временем затихает, а вот козырь останется. И при необходимости его всегда можно будет вытащить из рукава. Или, наоборот, не вытаскивать. Естественно, в обмен на что-то. Пока же представители Анкары отменили визит главы минобороны Швеции. А турецкий лидер заявил, что Стокгольм не получит поддержки по вопросу вступления в Североатлантический альянс. Что касается других исламских стран, то там, несмотря на протесты, тоже будет довлеть прагматизм по вопросу отношений со Швецией. Да и столь острых вопросов для обоюдного торга, как членство в НАТО, у них нет.

Пока же с уверенностью можно сказать, что произошедшее в шведской столице лишь вновь сбросило таймер перед очередной акцией подобного рода. К слову, она может состояться уже довольно скоро, а российские мусульмане в ней будут прямыми адресатами. Действия Расмуса Палудана раскритиковал шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев. В ответ лидер «Жесткого курса» заявил, что «вся Чечня должна получить от меня особое «приветствие» в виде сожжения [Корана] перед российским посольством». Реализует он свою угрозу или нет, покажет время. Как бы то ни было, отношения Москвы и Стокгольма в любом случае не пострадают: страдать там уже особо нечему.

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