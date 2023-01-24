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Песков назвал недостоверной информацию CNN о рассмотрении в РФ дополнительной мобилизации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Распространенная телеканалом CNN информация о якобы рассматриваемой руководством России возможности мобилизации еще 200 тыс. человек является недостоверной. Об этом 24 января заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Необходимости в этом на сегодняшний день нет никакой»
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Его спросили, является ли этот материал CNN недостоверным, как и появлявшиеся ранее слухи в соцсетях на эту тему.

«Да. Является», — ответил Песков в разговоре с ТАСС.

Ранее, 17 января, Песков заявил, что слухи о новой волне мобилизации в России будируются из других стран, и предложил вспоминать заявления президента России Владимира Путина на этот счет. До этого, 9 января, представитель Кремля также опроверг информацию о продолжении призыва в рамках частичной мобилизации. Он призвал не придавать значения недостоверным сведениям в Telegram-каналах.

21 декабря Путин заявил о достаточном резерве мобилизованных для ведения специальной военной операции. Глава государства также сказал, что всего во время частичной мобилизации в ряды Вооруженных сил призвано 300 тыс. человек.

Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что действие указа о частичной мобилизации продолжается из-за того, что он предусматривает и другие функции, необходимые для Министерства обороны. В этой части указ продолжает свое действие.

9 декабря президент России сказал, что факторов для возобновления частичной мобилизации нет.

О начале частичной мобилизации в России глава государства заявил 21 сентября. 31 октября сообщалось, что она завершена.

Специальная операция по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято в том числе на фоне обострившейся обстановки в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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