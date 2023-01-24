Песков назвал недостоверной информацию CNN о рассмотрении в РФ дополнительной мобилизации
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- Песков назвал недостоверной информацию CNN о рассмотрении в РФ дополнительной мобилизации
Распространенная телеканалом CNN информация о якобы рассматриваемой руководством России возможности мобилизации еще 200 тыс. человек является недостоверной. Об этом 24 января заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Его спросили, является ли этот материал CNN недостоверным, как и появлявшиеся ранее слухи в соцсетях на эту тему.
«Да. Является», — ответил Песков в разговоре с ТАСС.
Ранее, 17 января, Песков заявил, что слухи о новой волне мобилизации в России будируются из других стран, и предложил вспоминать заявления президента России Владимира Путина на этот счет. До этого, 9 января, представитель Кремля также опроверг информацию о продолжении призыва в рамках частичной мобилизации. Он призвал не придавать значения недостоверным сведениям в Telegram-каналах.
21 декабря Путин заявил о достаточном резерве мобилизованных для ведения специальной военной операции. Глава государства также сказал, что всего во время частичной мобилизации в ряды Вооруженных сил призвано 300 тыс. человек.
Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что действие указа о частичной мобилизации продолжается из-за того, что он предусматривает и другие функции, необходимые для Министерства обороны. В этой части указ продолжает свое действие.
9 декабря президент России сказал, что факторов для возобновления частичной мобилизации нет.
О начале частичной мобилизации в России глава государства заявил 21 сентября. 31 октября сообщалось, что она завершена.
Специальная операция по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято в том числе на фоне обострившейся обстановки в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.
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