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В Кремле объяснили продолжение действия указа о частичной мобилизации

Песков: указ о частичной мобилизации остается в силе в части выполнения задач военными
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Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV
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Кроме уже завершившегося призыва граждан на военную службу частичная мобилизация включает и другие задачи, необходимые Минобороны, они реализуются. Об этом 23 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Призыв в рамках частичной мобилизации осуществлялся до достижения установленной численности, необходимой для выполнения Вооруженными силами поставленных задач. Минобороны собственно рапортовало как раз о том, что установленная численность была достигнута, в связи с чем призыв граждан в рамках частичной мобилизации был остановлен, завершен», — сказал он.

По словам Пескова, что касается призыва по частичной мобилизации, то этот процесс был завершен и здесь нужно ориентироваться на слова и заявления президента России Владимира Путина, но указ о частичной мобилизации предусматривает и другие функции, необходимые для Министерства обороны. В этой части указ продолжает свое действие.

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В ноябре 2022 года депутат Псковского областного собрания Артур Гайдук направил обращение президенту РФ с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации. Позже он опубликовал документ с ответом управления президента по работе с обращениями граждан и организаций. В нем говорилось, что действие указа главы государства об объявлении частичной мобилизации в РФ продолжается.

17 января Песков заявил, что слухи о новой волне мобилизации в России будируются из других стран, и предложил вспоминать заявления Путина на этот счет. До этого, 9 января, представитель Кремля также опроверг информацию о продолжении призыва в рамках частичной мобилизации. Он призвал не придавать значения недостоверным сведениям в Telegram-каналах.

21 декабря Путин заявил о достаточном резерве мобилизованных для ведения специальной военной операции. Глава государства также сказал, что всего во время частичной мобилизации в ряды Вооруженных сил призвано 300 тыс. человек.

9 декабря президент России сказал, что факторов для возобновления частичной мобилизации нет.

21 сентября глава государства объявил о начале частичной мобилизации, а 31 октября она была завершена.

РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Решение было принято президентом России на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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