Боррель заявил о важности следования Белграда политике ЕС по отношению к РФ

Сербия должна следовать линии Европейского союза (ЕС) в вопросах политики по отношению к России. На это указал глава европейкой дипломатии Жозеп Боррель в ходе встречи с первым вице-премьером, главой МИД Сербии Ивицей Дачичем во вторник, 24 января.

«Боррель подчеркнул возросшую важность согласования общей с ЕС политики в отношении России и ее действий на Украине. Он подчеркнул твердые ожидания ЕС в отношении Сербии как страны-кандидата, которая должна поддерживать ЕС во внешнеполитических позициях и решениях в соответствии со своим стратегическим выбором интеграции в ЕС», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕС по итогам встречи.

Что касается диалога между Белградом и Приштиной, Боррель заявил о необходимости преодоления кризиса и выразил надежду на конструктивное участие Сербии в недавнем предложении ЕС по нормализации отношений.

Днем ранее президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что Сербия из-за конфликта на Украине оказалась под ударом Запада, который угрожает стране остановкой евроинтеграции, прекращением инвестиций и санкциями.

Тогда же сербский лидер признался в готовности оставить пост главы страны, если это поможет спасти страну. Отвечая на вопрос журналистов о готовности покинуть пост президента, Вучич сказал, что он знает, в чем его обязанность, поэтому, «если будет потребность каким-то образом спасти государство и выиграть какое-то время», он бы не колебался в принятии данного решения.

Комментируя это заявление, председатель Русской партии в Сербии Слободан Николич высказал мнение, что Вучич мог заговорить об отставке из-за того, что Запад настаивает на том, чтобы Белград признал независимость Косово. По его словам, на переговорах по Косово коллективный Запад в лице представителей США, Франции, ФРГ, Великобритании и Италии фактически выдвинул Вучичу ультиматум.

Слова сербского президента попробовал объяснить в беседе в «Известиями» и балканист Олег Бондаренко. По его мнению, слова Вучича означали, что он скорее уйдет в отставку, чем присоединится к антироссийским санкциям.

До этого, 18 января, Вучич указал на неспособность Запада воспринимать отличные от своих взгляды. По его словам, западные страны разделяют только ту позицию, которая предполагает поддержку антироссийских санкций и независимости самопровозглашенной Республики Косово.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы.