Реклама
Прямой эфир
Мир
Боррель заявил о важности следования Белграда политике ЕС по отношению к РФ
Мир
CNN сообщил о секретных бумагах в доме бывшего вице-президента США Пенса
Общество
В Белгородской области 25 человек погибли при обстрелах ВСУ
Мир
В Венгрии заявили о сокрытии Киевом сотен тел бойцов ВСУ в холодильных вагонах
Мир
Spiegel сообщил о решении Шольца отправить на Украину танки Leopard 2
Мир
Путин заявил об устойчивости россиян перед украинскими фейками
Общество
Число безработных москвичей снизилось на 23% в 2022 году
Спорт
ФК «Спартак» объявил о покупке Тавареша и Дуарте
Мир
Финляндия заявила о готовности поставлять танки Украине
Армия
Путин назвал российскую систему ПВО одной из лучших в мире
Мир
В МАГАТЭ после проверки заявили об отсутствии военной техники на украинских АЭС
Мир
Стрелки «часов Судного дня» перевели на 10 секунд вперед

Боррель заявил о важности следования Белграда политике ЕС по отношению к РФ

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nicolas Landemard
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сербия должна следовать линии Европейского союза (ЕС) в вопросах политики по отношению к России. На это указал глава европейкой дипломатии Жозеп Боррель в ходе встречи с первым вице-премьером, главой МИД Сербии Ивицей Дачичем во вторник, 24 января.

Гость из Госдепа: Запад решил посильнее надавить на Сербию
США и ЕС хотят заставить Белград принять франко-германский план

«Боррель подчеркнул возросшую важность согласования общей с ЕС политики в отношении России и ее действий на Украине. Он подчеркнул твердые ожидания ЕС в отношении Сербии как страны-кандидата, которая должна поддерживать ЕС во внешнеполитических позициях и решениях в соответствии со своим стратегическим выбором интеграции в ЕС», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕС по итогам встречи.

Что касается диалога между Белградом и Приштиной, Боррель заявил о необходимости преодоления кризиса и выразил надежду на конструктивное участие Сербии в недавнем предложении ЕС по нормализации отношений.

Днем ранее президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что Сербия из-за конфликта на Украине оказалась под ударом Запада, который угрожает стране остановкой евроинтеграции, прекращением инвестиций и санкциями.

Тогда же сербский лидер признался в готовности оставить пост главы страны, если это поможет спасти страну. Отвечая на вопрос журналистов о готовности покинуть пост президента, Вучич сказал, что он знает, в чем его обязанность, поэтому, «если будет потребность каким-то образом спасти государство и выиграть какое-то время», он бы не колебался в принятии данного решения.

Комментируя это заявление, председатель Русской партии в Сербии Слободан Николич высказал мнение, что Вучич мог заговорить об отставке из-за того, что Запад настаивает на том, чтобы Белград признал независимость Косово. По его словам, на переговорах по Косово коллективный Запад в лице представителей США, Франции, ФРГ, Великобритании и Италии фактически выдвинул Вучичу ультиматум.

Слова сербского президента попробовал объяснить в беседе в «Известиями» и балканист Олег Бондаренко. По его мнению, слова Вучича означали, что он скорее уйдет в отставку, чем присоединится к антироссийским санкциям.

До этого, 18 января, Вучич указал на неспособность Запада воспринимать отличные от своих взгляды. По его словам, западные страны разделяют только ту позицию, которая предполагает поддержку антироссийских санкций и независимости самопровозглашенной Республики Косово.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023