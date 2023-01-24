Владелица подорванной машины в Бердянске получила легкую контузию

Предпринимательница Валентина Мамай, чья машина взорвалась возле школы в Бердянске, получила легкие травмы. Об этом во вторник, 24 января, заявил источник «Известий» в силовых структурах.

Женщина получила легкую контузию, скорая помощь доставила пострадавшую в больницу.

Выяснилось, что хозяйка приюта для бездомных животных ехала на своей машине по улице Руденко. Когда она находилась около дома № 15, сдетонировало самодельное взрывное устройство (СВУ), заложенное под заднее пассажирское сиденье со стороны водителя.

Отмечается, что мощность взрыва составила до 200 гр в тротиловом эквиваленте, поражающих элементов обнаружено не было.

По версии следствия, попытка покушения стала результатом разногласий в ее предпринимательской деятельности.

Инцидент произошел ранее во вторник. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнил, что Мамай — глава общественной организации защитников животных в Запорожской области.

Также он подчеркнул, что взрыв машины в Бердянске, по предварительной информации, является терактом украинских спецслужб.