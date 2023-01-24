Национальный филармонический оркестр России отметит 20-летие двумя концертами в Москве

Национальный филармонический оркестр России отметит юбилей двумя концертами. Музыканты выступят в Москве 10 марта и 11 апреля. На первый концерт приглашен пианист Денис Мацуев, оперный певец Василий Ладюк. Прозвучат и симфонические произведения без участия солистов. Оркестру под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова исполняется 20 лет. Он был учрежден по поручению президента России Владимира Путина, передает телеканал «Известия». Ежесезонно музыканты играют около 80 концертов. Больше половины выступлений проходят в разных регионах России.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.