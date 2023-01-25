Реклама
Прямой эфир
Мир
В США указали на разжигание русофобии для подготовки американцев к противостоянию с РФ
Наука
Российские космонавты напечатали первую рабочую деталь на 3D-принтере на МКС
Экономика
Авиаперелеты подорожали в 2022 году максимальными за 14 лет темпами
Мир
Песков подтвердил отсутствие контактов между Путиным и Зеленским
Мир
В Австралии потребовали запретить рэперу Канье Уэсту въезд в страну
Мир
Экс-глава Госдепартамента Помпео рассказал о длительной подготовке ВСУ в США
Экономика
Налоговые доначисления бизнесу выросли вдвое до 600 млрд рублей
Мир
Источник сообщил о пресечении силовиками РФ каналов финансирования терактов СБУ
Недвижимость
Число инвесторов в новостройки сократилось вдвое 
Недвижимость
Самые дешевые арендные квартиры сдавались в Москве за 25 тыс. рублей
Мир
Карчаа заявил о предвзятости инспекторов МАГАТЭ на украинских АЭС
Мир
Во Франции обеспокоены отставками чиновников в Киеве

Диетолог призвала не хранить некоторые фрукты рядом друг с другом

Диетолог Соломатина призвала не хранить бананы и яблоки вместе
0
Фото: unsplash.com/@elloproducts
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина посоветовала не хранить некоторые фрукты рядом друг с другом.

Сделайте нам красиво: назван самый полезный для женщин фрукт
Им оказался киви, богатый витамином С и фолиевой кислотой

В беседе с изданием NEWS.ru во вторник, 24 января, специалист привела в пример яблоки и бананы. По ее словам, бананы рядом с яблоками созревают быстрее, а затем начинают гнить. То же самое происходит и с апельсинами.

«Бананы и яблоки не стоит хранить не только друг с другом, но и рядом с другими фруктами или овощами. Они содержат этилен, данное вещество ускоряет созревание других продуктов», — цитирует Соломатину телеканал «360».

Специалист призвала не класть их в один пакет или хранить в одной корзине. По словам диетолога, если нужно ускорить созревание бананов или яблок, то рядом можно положить авокадо.

Эксперт добавила, что бананы, манго и киви — это фрукты, производящие этилен, отмечает сайт kp.ru. Они могут вызывать преждевременную порчу продукта и увеличивать количество пищевых отходов.

23 января врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева заявила «Москве 24», что виноград и банан — самые калорийные фрукты. По ее словам, это обусловлено количеством сахара в их составе. Переедать такие фрукты не стоит, пишет RT.

Также 23 января врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова предостерегла от переедания мандаринов. По ее словам, норма потребления любых овощей и фруктов — это 500 г в день.

Так, злоупотребление мандаринами может привести к избытку витамина C в организме, а следовательно, к различным аллергическим реакциям. Кроме того, стоит проявить сдержанность при наличии проблем с почками, поскольку гипервитаминоз дает большую нагрузку на органы выделения.

6 января пресс-служба Минсельхоза РФ сообщила, что российские аграрии в 2022 году собрали рекордный урожай плодов и ягод — более 1,5 млн т продукции в организованном секторе. По данным ведомства, показатели 2022 года на 5% выше объемов урожая в 2021 году, пишет НСН.

Лидерами в этом сегменте традиционно стали Краснодарский и Ставропольский края, Кабардино-Балкария, Крым, Ингушетия, Воронежская, Волгоградская и Липецкая области.

Основные выращиваемые в России плоды и ягоды — яблоки, сливы, вишня, черешня, абрикос, смородина, малина, садовая земляника.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023