Диетолог призвала не хранить некоторые фрукты рядом друг с другом

Диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина посоветовала не хранить некоторые фрукты рядом друг с другом.

В беседе с изданием NEWS.ru во вторник, 24 января, специалист привела в пример яблоки и бананы. По ее словам, бананы рядом с яблоками созревают быстрее, а затем начинают гнить. То же самое происходит и с апельсинами.

«Бананы и яблоки не стоит хранить не только друг с другом, но и рядом с другими фруктами или овощами. Они содержат этилен, данное вещество ускоряет созревание других продуктов», — цитирует Соломатину телеканал «360».

Специалист призвала не класть их в один пакет или хранить в одной корзине. По словам диетолога, если нужно ускорить созревание бананов или яблок, то рядом можно положить авокадо.

Эксперт добавила, что бананы, манго и киви — это фрукты, производящие этилен, отмечает сайт kp.ru. Они могут вызывать преждевременную порчу продукта и увеличивать количество пищевых отходов.

23 января врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева заявила «Москве 24», что виноград и банан — самые калорийные фрукты. По ее словам, это обусловлено количеством сахара в их составе. Переедать такие фрукты не стоит, пишет RT.

Также 23 января врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова предостерегла от переедания мандаринов. По ее словам, норма потребления любых овощей и фруктов — это 500 г в день.

Так, злоупотребление мандаринами может привести к избытку витамина C в организме, а следовательно, к различным аллергическим реакциям. Кроме того, стоит проявить сдержанность при наличии проблем с почками, поскольку гипервитаминоз дает большую нагрузку на органы выделения.

6 января пресс-служба Минсельхоза РФ сообщила, что российские аграрии в 2022 году собрали рекордный урожай плодов и ягод — более 1,5 млн т продукции в организованном секторе. По данным ведомства, показатели 2022 года на 5% выше объемов урожая в 2021 году, пишет НСН.

Лидерами в этом сегменте традиционно стали Краснодарский и Ставропольский края, Кабардино-Балкария, Крым, Ингушетия, Воронежская, Волгоградская и Липецкая области.

Основные выращиваемые в России плоды и ягоды — яблоки, сливы, вишня, черешня, абрикос, смородина, малина, садовая земляника.