Диетолог предостерегла от переедания мандаринов

Мандарины обладают многими полезными свойствами, однако важно знать меру в их употреблении. Об этом в понедельник, 23 января, предупредила врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

«Норма потребления любых овощей и фруктов — это 500 граммов в день. Съедая больше, мы можем себе навредить», — подчеркнула она в беседе с радио Sputnik.

Так, злоупотребление мандаринами может легко привести к избытку витамина C в организме, а следовательно — к различным аллергическим реакциям. Кроме того, стоит проявить сдержанность при наличии проблем с почками, поскольку гипервитаминоз дает большую нагрузку на органы выделения.

Другая особенность мандаринов — высокое содержание фруктозы, которая действует так же привычный сахар. В этой связи эксперт не советовала налегать на эти плоды людям с сахарным диабетом, нарушениями углеводного обмена, а также тем, кто планирует сбросить вес.

Наконец, переедание мандаринов, как и любых других цитрусовых, может обернуться неприятными последствиями в виде раздражения слизистой оболочки желудка, что особенно вредно при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Чтобы избежать такого результата, по словам Залетовой, лучше разделить суточную норму на весь день и лакомиться мандаринами понемногу.

Ранее, 29 декабря, врач открытого лектория для диабетиков DiaTalks, педиатр Ольга Кашляк заявила, что свежие апельсины и мандарины улучшают метаболизм глюкозы и могут быть полезны для людей с повышенным уровнем сахара в крови. При этом, подчеркнула она, диабетикам рекомендуется съедать не более двух фруктов в день.