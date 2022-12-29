Врач рассказала о допустимом количестве мандаринов в день для диабетиков

Несмотря на то что цитрусовые полезны для людей с повышенным уровнем сахара в крови, съедать диабетикам рекомендуется не более двух фруктов в день. Об этом в четверг, 29 декабря, заявила врач открытого лектория для диабетиков DiaTalks, педиатр Ольга Кашляк.

Врач уточнила, что апельсины и мандарины полезны в первую очередь из-за содержащихся в них витаминов и антиоксидантов, например фолиевой кислоты и калия.

«Низкий уровень этих веществ в организме приводит к резистентности к инсулину», — пояснила Кашляк «Газете.Ru».

Она также добавила, что снизить скачки уровня сахара помогает высокое содержание в фруктах клетчатки.

«У апельсинов и мандаринов низкий гипогликемический индекс — 35 и 30 соответственно, они вызывают медленное повышение уровня сахара, скачков не будет», — сказала педиатр.

При этом, подчеркнула эксперт, полезны именно свежие фрукты, а не сок из них, так как соки, приготовленные из мандаринов и апельсинов, имеют высокий гликемический индекс. Кроме того, в них отсутствует необходимая для регулирования уровня сахара клетчатка.

Ранее, 22 ноября, кандидат медицинских наук, диетолог «СМ-клиники» Оксана Михалева рассказала о пользе средиземноморской диеты для людей с сахарным диабетом. По ее словам, такая диета ограничивает употребление рафинированных углеводов и насыщенных жиров. Такая диета способствует умеренному снижению жировой массы тела, что приводит к лучшей компенсации углеводного обмена.