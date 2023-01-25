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Настигшие Дальний Восток аномальные морозы изменили биоритмы животных

Минприроды РФ: устоявшиеся на Дальнем Востоке морозы изменили биоритмы животных, они вынуждены меньше спать
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Устоявшиеся морозы на Дальнем Востоке изменили биоритмы животных, сообщили 24 января в Минприроды РФ.

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«Чтобы пережить экстремально низкие температуры, им приходится больше двигаться и меньше спать», — говорится в Telegram-канале министерства.

Там отметили, что некоторые животные ищут спасения в сугробах. Например, рябчики стали пробивать себе норку при резком снижении с воздуха в снег.

Согласно данным Гидрометцентра от 23 января, на Дальнем Востоке морозная погода продержится еще пару ночей. Так, например, 24 января сильный мороз, до –46 градусов, ожидается в Хабаровском и Приморском краях.

13 января президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, чем для собак опасны долгие прогулки в мороз. По его словам, это чревато для питомца переохлаждением, которое может привести к ампутации замерзших частей тела и даже смерти. К признакам, говорящим о том, что собака замерзла, специалист отнес переступание с лапы на лапу, бледные слизистые и озноб.

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