Настигшие Дальний Восток аномальные морозы изменили биоритмы животных
Устоявшиеся морозы на Дальнем Востоке изменили биоритмы животных, сообщили 24 января в Минприроды РФ.
«Чтобы пережить экстремально низкие температуры, им приходится больше двигаться и меньше спать», — говорится в Telegram-канале министерства.
Там отметили, что некоторые животные ищут спасения в сугробах. Например, рябчики стали пробивать себе норку при резком снижении с воздуха в снег.
Согласно данным Гидрометцентра от 23 января, на Дальнем Востоке морозная погода продержится еще пару ночей. Так, например, 24 января сильный мороз, до –46 градусов, ожидается в Хабаровском и Приморском краях.
13 января президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, чем для собак опасны долгие прогулки в мороз. По его словам, это чревато для питомца переохлаждением, которое может привести к ампутации замерзших частей тела и даже смерти. К признакам, говорящим о том, что собака замерзла, специалист отнес переступание с лапы на лапу, бледные слизистые и озноб.