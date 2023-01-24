Песков прокомментировал предложение о непубликации чиновниками деклараций о доходах

Официальный представитель кремля Дмитрий Песков предложил дождаться выхода законопроекта о непубликации деклараций об имуществе и доходах, прежде чем говорить о том, как он скажется на чиновниках. Об этом он заявил 24 января во время брифинга.

Тем не менее, комментируя обсуждение данного закона в Государственной думе, пресс-секретарь президента России отметил, что подача деклараций в антикоррупционные органы будет продолжена.

«Разумеется, условия СВО вносят свою специфику. Но главным является то, что подача деклараций будет продолжаться для всех, в том числе для чиновников. Это наработанная система, антикоррупционные органы продолжают проверять данные, которые подают чиновники», — сказал Песков.

23 января комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил ко II чтению проект поправок о публикации деклараций депутатов и сенаторов в Сети без личных данных с 1 марта. Данный законопроект коснется региональных и муниципальных депутатов, которые осуществляют свою деятельность без отрыва от основного места работы.

Предполагается, что данная инициатива упростит сбор документов для депутатов и сделает работу в законодательных органах более доступной.

В апреле были обнародованы декларации о доходах российских чиновников за 2021 год. Президент Владимир Путин заработал 10,2 млн рублей, премьер-министр Михаил Мишустин — 18,3 млн рублей, что на 1,5 млн меньше, чем в 2022 году. Эти цифры складывается из доходов по основному месту работы и по депозитным вкладам средств, которые были заработаны ранее.